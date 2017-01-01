В сети показали самые первые цветные фотографии Америки

Предствавляем вашему вниманию самые первые цветные фотографии ландшафтов Соединенных Штатов Америки, сделанные в 1888 — 1924 годах и собранные в частной коллекции Марка Уолтера.

Благодаря использованию новой техники — фотолитографии — уже 120 лет назад люди могли наслаждаться цветными изображениями. Смотрите удивительные пейзажи Америки конца XIX — начала XX века. Это как путешествие во времени и пространстве. [GALLERY_BLOCK]