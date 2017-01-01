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    Шведский фотограф совместил старые рождественские фото Лондона с современными снимками

    Питер Макдиармид воспроизвел праздничные фотографии британской столицы.
    Шотландский фотограф Питер Макдиармид опубликовал серию коллажей, в которых совместил старые фотографии Лондона с современными снимками британской столицы. [READ_MORE] Архивные фото, которые использовал автор, были сделаны в период с 1923 по 1968 год накануне рождественских праздников. Макдиармид воспроизвел снимки, запечатлев локации с тех
    • Сьогодні, 17:11
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    Питер Макдиармид воспроизвел праздничные фотографии британской столицы.

    Шотландский фотограф Питер Макдиармид опубликовал серию коллажей, в которых совместил старые фотографии Лондона с современными снимками британской столицы.

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    Архивные фото, которые использовал автор, были сделаны в период с 1923 по 1968 год накануне рождественских праздников. Макдиармид воспроизвел снимки, запечатлев локации с тех же ракурсов.

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    Шведский фотограф совместил старые рождественские фото Лондона с современными снимками
    Шведский фотограф совместил старые рождественские фото Лондона с современными снимками
    Шведский фотограф совместил старые рождественские фото Лондона с современными снимками
    Шведский фотограф совместил старые рождественские фото Лондона с современными снимками
    Шведский фотограф совместил старые рождественские фото Лондона с современными снимками
    Шведский фотограф совместил старые рождественские фото Лондона с современными снимками
    Шведский фотограф совместил старые рождественские фото Лондона с современными снимками
    Шведский фотограф совместил старые рождественские фото Лондона с современными снимками
    Шведский фотограф совместил старые рождественские фото Лондона с современными снимками
    Шведский фотограф совместил старые рождественские фото Лондона с современными снимками
    Шведский фотограф совместил старые рождественские фото Лондона с современными снимками

    Джерело: Bird In Flight

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    фотограф
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