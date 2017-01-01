Шведский фотограф совместил старые рождественские фото Лондона с современными снимками
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Питер Макдиармид воспроизвел праздничные фотографии британской столицы.
Шотландский фотограф Питер Макдиармид опубликовал серию коллажей, в которых совместил старые фотографии Лондона с современными снимками британской столицы.
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Архивные фото, которые использовал автор, были сделаны в период с 1923 по 1968 год накануне рождественских праздников. Макдиармид воспроизвел снимки, запечатлев локации с тех же ракурсов.
Джерело: Bird In Flight