Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью
- Сьогодні, 21:09
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Американский фотограф Хантер Лоуренс несколько месяцев путешествовал по Исландии, Ирландии и родным уголкам в США, ради красивых кадров.
Компанию Хантеру составили его возлюбленная и четвероногий друг - золотистый ретривер по кличке Аспен.
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Бескрайние снега, северное сияние, головокружительные водопады, крутые горы и, конечно же любимая девушка и пес – все это изображено на его фотографиях и именно это погружает зрителя в далекие мечты, возбуждая их голод к долгим путешествиям.