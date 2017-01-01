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    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью

    Американский фотограф Хантер Лоуренс несколько месяцев путешествовал по Исландии, Ирландии и родным уголкам в США, ради красивых кадров.
    Компанию Хантеру составили его возлюбленная и четвероногий друг - золотистый ретривер по кличке Аспен.   [READ_MORE] Бескрайние снега, северное сияние, головокружительные водопады, крутые горы и, конечно же любимая девушка и пес – все это изображено на его фотографиях и именно это погружает зрителя в далекие мечты, возбуждая
    • Сьогодні, 21:09
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    Американский фотограф Хантер Лоуренс несколько месяцев путешествовал по Исландии, Ирландии и родным уголкам в США, ради красивых кадров.

    Компанию Хантеру составили его возлюбленная и четвероногий друг - золотистый ретривер по кличке Аспен.  

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    Бескрайние снега, северное сияние, головокружительные водопады, крутые горы и, конечно же любимая девушка и пес – все это изображено на его фотографиях и именно это погружает зрителя в далекие мечты, возбуждая их голод к долгим путешествиям.

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    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью
    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью
    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью
    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью
    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью
    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью
    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью
    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью
    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью
    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью
    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью
    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью
    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью
    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью
    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью
    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью
    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью
    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью
    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью
    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью
    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью
    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью
    Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью

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    фотограф
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