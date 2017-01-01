Великолепные снимки, от которых веет морозной свежестью

Американский фотограф Хантер Лоуренс несколько месяцев путешествовал по Исландии, Ирландии и родным уголкам в США, ради красивых кадров.

Компанию Хантеру составили его возлюбленная и четвероногий друг - золотистый ретривер по кличке Аспен. [READ_MORE] Бескрайние снега, северное сияние, головокружительные водопады, крутые горы и, конечно же любимая девушка и пес – все это изображено на его фотографиях и именно это погружает зрителя в далекие мечты, возбуждая