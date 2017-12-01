Странные игрушки: в Таиланде массово «усыновляют» кукол

В Таиланде повальное и жутковатое увлечение — взрослые люди «усыновляют» кукол, веря, что в них вселяются духи (например, убитых в абортах детей). Тайцы поклоняются своим любимым куклам, носят их всюду с собой и уверены, что они приносят удачу.

Таиланд захватили куклы Look Thep (Лук Тхеп, дословно «ребенок-божество», они же Child Angels). По всей стране открываются магазины, продающие одежду и ювелирные украшения для Лук Тхеп, салоны красоты для Лук Тхеп. О куклах заботятся, кормят их, одевают, а японский ресторан в пригороде Бангкока даже запустил специальное меню для Лук



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В Таиланде повальное и жутковатое увлечение — взрослые люди «усыновляют» кукол, веря, что в них вселяются духи (например, убитых в абортах детей). Тайцы поклоняются своим любимым куклам, носят их всюду с собой и уверены, что они приносят удачу.

Таиланд захватили куклы Look Thep (Лук Тхеп, дословно «ребенок-божество», они же Child Angels). По всей стране открываются магазины, продающие одежду и ювелирные украшения для Лук Тхеп, салоны красоты для Лук Тхеп. О куклах заботятся, кормят их, одевают, а японский ресторан в пригороде Бангкока даже запустил специальное меню для Лук Тхеп.

Эти куклы появились в Таиланде в 2013 году, и их популярность растет до сих пор. Однажды женщина по имени Мананья Бунми, расстроенная плохим поведением своего 17-летнего сына, сделала куклу и с помощью амулетов заговорила ее, дав кукле часть души ребенка. Сразу вспоминается кукла Чаки и подобные истории из фильмов ужасов. Но в этом случае кукла помогла матери справиться с непослушным подростком.

После трепетной заботы о кукле и религиозных ритуалов (женщина брала куклу в храм, чтобы вместе молиться о лучшем поведении сына) юноша остепенился, бросил плохую компанию, нашел подработку и начал встречаться с девушкой. За помощь Мананья Бунми надела кукле по имени Петч золотые кольца на каждый палец. А после взяла себе псевдоним Мама Нинг и начала массовое производство кукол с душой, назвав их Лук Тхеп, «Дитя ангела».

Популярность одушевленных кукол можно объяснить особенностями культуры: несмотря на распространение буддизма, многие тайцы верят в духов и призраков, которые обитают в любом предмете. Почему бы привидению не поселиться в симпатичной кукле, так похожей на живого малыша?

Прообразом Лук Тхеп стали традиционные амулеты-эмбрионы kuman thong (куман тхонг), в которых живет душа ребенка и которые делались из умерших недоношенных детей. Для производства Лук Тхеп не требуется беспокоить душу мертвого плода: Мама Нинг устраивает специальную церемонию, на которую призывает богиню. Чтобы оживить Лук Тхеп, богиня создает новую душу ребенка.

Тайцы верят: чем старательней задобришь куклу, тем больше удачи она тебе принесет. Владельцы относятся к куклам как к собственным детям — расчесывают им волосы, купают, одевают, рассказывают им сказки и укладывают спать. Кукол берут с собой в храмы, над ними проводят обряды благословения, вместе с ними молятся.





Джерело: BigPicture