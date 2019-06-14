Дональду Трампу - 73: самые забавные снимки президента США

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Дональд Трамп http://ivona.bigmir.net

В среду, 14 июня, Дональду Трампу исполняется 73 года

Родился Дональд Джон Трамп 14 июня 1946 года в самом большом районе Нью-Йорка, Куинсе.

Будучи «зараженным» идеей построить собственную империю, Дональд Трамп еще в студенческие годы начал принимать участие в бизнес-проектах под патронажем отца, для которого являлся любимчиком. Первая сделка позволила будущему строительному магнату без вложений заработать $ 6 млн, что укрепило веру парня в себя и светлое будущее.

В 1974 году Дональд выиграл первый тендер и почти за бесценок купил отель Commodore под обязательства провести реконструкцию здания. Это позволило Трампу «выторговать» у властей лояльные условия налогообложения на следующие 40 лет своей деятельности. За 6 лет начинающему бизнесмену удалось из старого отеля возвести роскошную гостиницу «Grand Hyatt».

Вторым грандиозным проектом Дональда Трампа стал 58-этажный небоскреб с 80-футовым водопадом под названием TrumpTower. Он стал самым высоким и роскошным строением в Нью-Йорке. За короткий период офисные помещения в здании оказались раскуплены, а бизнес-центр стал символом роскоши, принесшим всемирную известность бренду Trump.

В 1990 году на пике богатства миллиардная империя Трампа оказалась на грани банкротства – недостаток управленческого опыта обернулся против бизнесмена, и он начал терять контроль над бизнесом.

Дональд задолжал кредиторам $ 10 млрд, из которых 900 млн он был обязан выплатить из собственного кармана, так как ранее потратил на личные нужды, а не на развитие бизнеса. Но выдержка, холодный разум и расчет позволили бизнесмену за 3 года поправить финансовую ситуацию и преодолеть кризис.

В 2015 году американский миллиардер выразил намерение баллотироваться на пост президента США и готовность принять участие в президентской гонке на выборах в 2016 году. В ходе предвыборной кампании бизнесмен позиционировал себя как успешного американца, которого большие деньги не отделяют от работяг. При этом участие в президентских выборах он оплачивал из своего кармана, что сделало мужчину на ступень выше других кандидатов, прибегающих к помощи лоббистов и спонсоров.

8 ноября 2016-го года в США состоялись всеобщие выборы. Результаты выборов ошеломили весь мир - победу в гонке за президентское кресло одержал Дональд Трамп, несмотря на многочисленные прогнозы о фиаско бизнесмена.

Политик получил абсолютное большинство голосов избирателей (276 голосов выборщиков, для победы достаточно 270). Хиллари Клинтон в президентской гонке «финишировала» второй (218 голосов выборщиков).