Жена Владимира Остапчука впервые высказалась о разводе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/olenavoychenko

Супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука, Елена Войченко, решила нарушить молчание после новостей о разводе. Девушка поделилась своими эмоциями от расставания с мужем

Стало известно, что Владимир Остапчук разводится с женой после 12 лет брака. Супруга ведущего Елена Войченко сначала хранила молчание по поводу расставания с мужем, но недавно прокомментировала событие.

Так, на своей странице в Instagram девушка оставила эмоциональный пост, в котором поделилась планами на будущее и впервые высказалась о разводе с ведущим. По словам Елены, в ее жизни наступили «незапланированные ею изменения».

«К сожалению, жизнь, непредсказуемая штука и в моей случились незапланированные мной изменения. Знаю, что новые вызовы сделают меня сильнее и лучше. Я счастлива, что прожила 15 лет любя и даря свою любовь. Начиная от студенчества в небольшом городке, неимения ничего, кроме любви и друг друга, работы учителями, постановки общих целей, которые привели к переезду в столицу, успеху в карьере, жизни на две страны, ради детей и стремлений познавать мир. Я рада, что смогла годами поддерживать, помогать, советовать, быть надежным, верным партнером и пройти этот путь достойно, бок о бок».

При этом она отметила, что ценит полученный жизненный опыт и совместные с Владимиром достижения. Главной ценностью Елена назвала своих детей. Вместе с Остапчуком она воспитывает шестилетнюю Эмилию и годовалого Эвана-Александра.

«Самая главная моя ценность — мои дети. Они мое главное счастье в жизни. Каждый мой день и каждый мой шаг посвящен им. В течении недели я делаю все, чтобы их глаза светились от счастья и от того, что мы делаем втроем: школа, танцы, бассейны, Kids cooking club, рисование и простые, уютные вечера вместе. Но по воскресениям у них есть особый повод для счастья — это танцы папы в шоу. Я хочу чтобы они были счастливы. Я всегда делала и буду делать все, чтобы дети гордились папой».

Подписчики Войченко поддержали ее теплыми словами в комментариях. Многие считают, что причиной разрыва стала известность ведущего, а некоторые обвиняют во всем участие Владимира в проекте «Танці з зірками». К слову, его партнерша по шоу Елена Гвоздева тоже оставила поддерживающий комментарий под публикацией Елены.

«Ты молодчинка, все будет хорошо, мудрые слова! Уверенно иди вперед! В жизни еще много красок».

Джерело: Лиза