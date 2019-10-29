Звери Киевского зоопарка празднуют Хеллоуин (фото)

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В зверинце покажут, как тигры, медведи и другие обитатели лакомятся тыквами

В Киевском зоопарке уже начали отмечать Хеллоуин. Особенно этому рады его обитатели, которые очень любят лакомиться яркими и спелыми тыквами. Сейчас за этим могут понаблюдать и гости зоопарка: там опубликовали график угощения животных.

Киевский зоологический парк - это уникальный объект, созданный по инициативе профессоров Университета Святого Владимира и политехнического института, преподавателей гимназий, врачей, общественных деятелей и многих любителей живой природы, которые были членами Киевского общества любителей природы.

Официальным временем основания зоопарка и началом его деятельности признано 21 марта 1909, когда он получил разрешение на аренду территории для размещения в ботаническом саду Университета св. Владимира и по сбору средств для содержания животных.

В 2009 году Киевскому зоопарку исполнилось 100 лет. За свою вековую историю зоопарк прошел долгий путь от общественного зверинца до одного из наибольших по территории зоологических парков Европы, расположенных в черте города.

Зоопарк является членом Евроазиатской и Украинской ассоциации зоопарков и террариумов.