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    Фото

    Звери Киевского зоопарка празднуют Хеллоуин (фото)

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    Звери Киевского зоопарка празднуют Хеллоуин (фото)
    facebook.com/zoo.kiev.ua

    В зверинце покажут, как тигры, медведи и другие обитатели лакомятся тыквами

    В Киевском зоопарке уже начали отмечать Хеллоуин. Особенно этому рады его обитатели, которые очень любят лакомиться яркими и спелыми тыквами. Сейчас за этим могут понаблюдать и гости зоопарка: там опубликовали график угощения животных.

    Киевский зоологический парк - это уникальный объект, созданный по инициативе профессоров Университета Святого Владимира и политехнического института, преподавателей гимназий, врачей, общественных деятелей и многих любителей живой природы, которые были членами Киевского общества любителей природы.

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    facebook.com/zoo.kiev.ua
    facebook.com/zoo.kiev.ua
    facebook.com/zoo.kiev.ua
    facebook.com/zoo.kiev.ua
    facebook.com/zoo.kiev.ua
    facebook.com/zoo.kiev.ua
    facebook.com/zoo.kiev.ua
    facebook.com/zoo.kiev.ua
    facebook.com/zoo.kiev.ua
    facebook.com/zoo.kiev.ua

    Официальным временем основания зоопарка и началом его деятельности признано 21 марта 1909, когда он получил разрешение на аренду территории для размещения в ботаническом саду Университета св. Владимира и по сбору средств для содержания животных.

    В 2009 году Киевскому зоопарку исполнилось 100 лет. За свою вековую историю зоопарк прошел долгий путь от общественного зверинца до одного из наибольших по территории зоологических парков Европы, расположенных в черте города.

    Зоопарк является членом Евроазиатской и Украинской ассоциации зоопарков и террариумов.

    фотография животные
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