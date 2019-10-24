Венсан Кассель растрогал сеть редким фото любимой жены



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/vincentcassel

Венсан Кассель и Тина Кунаки – одна из самых обсуждаемых пар в мире

52-лений актер и 22-летняя модель вместе уже достаточно долго, весной этого года у них родилась дочь Амазони. Но многие до сих пор сомневаются, что это любовь, списывая все на страсть и нежелание Венсана стареть. Похоже, актер решил еще раз доказать искренность своих чувств.

Он опубликовал в своем микроблоге фото Тины. Снимок, весьма атмосферный и сделанный словно случайно, с первого взгляда ничем не примечательный.

Девушка сидит за столом, уставленным бокалами, в кадр также попали другие люди. Сама Тина смеется, пытаясь сдержать рукой поднявшиеся от порыва ветра свои пушистые волосы.

instagram.com/vincentcassel

По всей видимости, в этой картинке Венсан увидел целую жизнь. Именно так он подписал фото, добавив еще влюбленный эмодзи. «Ты тоже моя жизнь», – прокомментировала Тина пост. А Венсан добавил: «Я преуспел в моей жизни».

Фото обожаемой супруги на его странице появляются не так часто. Поэтому кадр просто взорвал сеть: за несколько часов фото набрало около 100 тыс. лайков, а романтическая переписка влюбленных под фото собрала еще множество «сердечек».

Джерело: rbc.ua