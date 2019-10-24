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    Фото

    Венсан Кассель растрогал сеть редким фото любимой жены

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    Венсан Кассель растрогал сеть редким фото любимой жены
    instagram.com/vincentcassel

    Венсан Кассель и Тина Кунаки – одна из самых обсуждаемых пар в мире

    52-лений актер и 22-летняя модель вместе уже достаточно долго, весной этого года у них родилась дочь Амазони. Но многие до сих пор сомневаются, что это любовь, списывая все на страсть и нежелание Венсана стареть. Похоже, актер решил еще раз доказать искренность своих чувств.

    Он опубликовал в своем микроблоге фото Тины. Снимок, весьма атмосферный и сделанный словно случайно, с первого взгляда ничем не примечательный.

    Девушка сидит за столом, уставленным бокалами, в кадр также попали другие люди. Сама Тина смеется, пытаясь сдержать рукой поднявшиеся от порыва ветра свои пушистые волосы.

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    instagram.com/vincentcassel

    По всей видимости, в этой картинке Венсан увидел целую жизнь. Именно так он подписал фото, добавив еще влюбленный эмодзи. «Ты тоже моя жизнь», – прокомментировала Тина пост. А Венсан добавил: «Я преуспел в моей жизни».

    Фото обожаемой супруги на его странице появляются не так часто. Поэтому кадр просто взорвал сеть: за несколько часов фото набрало около 100 тыс. лайков, а романтическая переписка влюбленных под фото собрала еще множество «сердечек».

    Джерело: rbc.ua

    знаменитости фотография модель актер
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