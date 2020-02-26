Настя Каменских поделилась с поклонниками фото из студии звукозаписи
Настя Каменских намекнула на создание нового хита
Настя Каменских разместила душевный пост о том, что делает ее счастливой и объясняет ее невероятную популярность не только в Украине.
Певица призналась, что музыка для нее не просто способ заработать, но каждая ее песня — это маленькая жизнь с определенными чувствами и эмоциями.
«Я всегда с трепетом отношусь к созданию музыки, потому, что это частичка меня! Каждая песня - это маленькая жизнь со своими чувствами и эмоциями. Каждый мой музыкальный эксперимент - это определенное настроение, стилистика и соединение разных ритмов», - поделилась Каменских с подписчиками.
А еще она показала святая святых — звукозаписывающую студию, в которой рождаются хиты, под которые танцует уже почти весь мир.
«Студия звукозаписи - место воплощения и рождения каждого произведения артиста, а потом хочется скорее делиться с вами!» - добавила NK.
Подписчики позитивно приняли такие откровения любимицы и предположили, что Настя намекнула на запись свежего хита, который они ждут с нетерпением.