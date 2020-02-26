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    Фото

    Леся Никитюк показала пикантное фото в купальнике

    • Розсилка
    Леся Никитюк показала пикантное фото в купальнике
    instagram.com/lesia_nikituk

    Никитюк отправилась на пляжный отдых в Египет

    На снимке, опубликованном в Instagram Никитюк позирует, лежа на спине в бирюзового цвета воде в сине-зеленом купальнике.

    Телезвезда, не так давно вернувшаяся из ОАЭ и Бали, снова отправилась на пляжный отдых, но на этот раз в Египет.

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    instagram.com/lesia_nikituk

    Ну, а поклонники засыпали украинскую телезвезду комплиментами и подшучиванием над тем, что Никитюк якобы работает меньше, чем отдыхает. 

    «Судя по фотографиям, Леся живет на морях и больше ничего не делает, жизнь сплошной отдых»; «Мужика тебе Леся надо)))»; «Ого какая фотка»; «Тьотя Наташа заценила?»; «Как русалка, очень красивая»; «Отдых? Лучше перечислить когда ты работаешь!»; «Русалку выкинуло на берег»; «Этот купальник уже был», - пишут подписчики Никитюк в комментариях к посту.

    знаменитости фотография Египет Леся Никитюк ОАЭ Instagram отдых
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