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    Вера Кекелия показала, как проводит время с мужем

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    Вера Кекелия показала, как проводит время с мужем

    Вера Кекелия на своей странице в Instagram поделилась личным фото с мужем, которое впечатление на поклонников звезды

    Фото выполнено в черно-белом фильтре и передает неподдельные эмоции радости супругов. На снимке Вера и ее муж лежат на кровати. Мужчина расположился сверху на девушке и опираясь на локоть обнял ее. Второй рукой супруг Кекелии прикоснулся к ее шее и щекам. При этом они оба довольно улыбаются и влюбленно смотрят друг-другу в глаза.

    «Хорошо, когда хорошо » - подписала снимок Вера Кекелия.

    Подписчики артистки не могли пройти мимо такой чувственной публикации и сразу же принялись комментировать фото.

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    instagram.com/kekeliavera

    «Будто-бы кадр из фильма о любви, очень-очень», «Какая пара», «Верааа!!! Вы невероятные», «Мои любимые» – прокомментировали публикацию Кекелии ее подписчики.

    Свою карьеру Вера начала в популярной группе в 2000-х под названием «Армия». Она много раз тепло отзывалась о том периоде и отмечала, что набралась много опыта работая с участниками данного коллектива.

    Позже Кекелия покинула группу ради создания семьи, однако ей это не удалось — певица порвала отношения с избранником в канун свадьбы. Позже она заявила, что настоящей причиной ухода из группы было желание найти собственный творческий путь.

    Вторую попытку покорить шоу-бизнес Вера начала с проекта «Голос країни», где в 7 сезоне попала в команду Сергея Бабкина и дошла до суперфинала. Данный проект стал не только хорошим стартом для девушки но познакомил ее с будущим супругом — музыкантом Романом Дудой.

    Кекелия и Дуда даже записали совместную песню под названием «Тобі», презентация которой прошла в честь их первой годовщины свадьбы.

    Позже, в 2018 году Кекелия стала участницей шоу «Женский квартал», где смогла в полной мере проявить свои таланты и харизму.

    знаменитости фотография Голос країни певица шоу-бизнес Instagram
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