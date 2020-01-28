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    Фото

    Никита Добрынин показал впечатляющие романтические фото с любимой

    • Розсилка
    Никита Добрынин показал впечатляющие романтические фото с любимой
    instagram.com/nikitadobrynin

    Никита Добрынин и его невеста Дария Квиткова буквально завалили Instagram красочными открытками из райского уголка

    За время путешествия на остров они сумели побывать в различных его частях и сложить свое впечатление об экзотическом курорте. Фото и видео на фоне впечатляющих водопадов, в аквамариновых лагунах и на фоне тропических пейзажей восхитили поклонников настолько, что они сравнили снимки с красочными открытками из каталогов.

    Так, Никита не только изучал местную флору и фауну, но и уделил внимание культуре. Шоумен решил поделиться с поклонниками местной мудростью.

    Свой рассказ Никита сопроводил живописными кадрами с любимой. Пара устроилась на балконе-гамаке с видом на тропические пейзажи. Влюбленные позируют среди подушек и белоснежных простыней.

    А фото будто сделано случайно. Они наслаждаются окрестностями и ловят незабываемые моменты в обществе друг друга среди райских «декораций».

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    Никита Добрынин показал впечатляющие романтические фото с любимой
    Никита Добрынин показал впечатляющие романтические фото с любимой
    Никита Добрынин показал впечатляющие романтические фото с любимой

    «Представьте, на Бали тоже есть примета, что нельзя показывать на себе. Часто нам недостаточно одних только слов. В порыве эмоций можем даже бессознательно начать махать руками или пытаться показать что-то другу. Например, показывая на себе фингал под глазом, когда рассказываешь историю давней драки. Так вот. Есть такая примета: показывая на себе что-то плохое, мы невольно «приманиваем» несчастья. Ведь рукой мы в силах задавать направление энергетическому потоку. И хоть звучит это не слишком убедительно, мораль все же есть: не думай о плохом, не говори о плохом и не «примеряй» это самое плохое на себя— и жизнь у тебя будет намного спокойнее и счастливее. И наоборот: говори о хорошем, строй планы на отпуск, рассказывай больше хороших историй и все будет происходить правильно», - дал совет Никита.

    Даша также опубликвала уютное фото с любимым. Пара целуется под фильм, который идет на большом натяжном экране.

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