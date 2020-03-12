Виталий Козловский показал идеальный пресс (фото)



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Виталий Козловский принял участие в фотосъемке для новой обложки известного глянца «Отдохни»

Об этом сообщил сам артист, разместив на своей официальной странице в Instagram соответствующее фото.

На снимке 35-летний исполнитель позирует в черных брюках и белой рубашке. Особую пикантность фотографии придает обнаженный торс с накаченным прессом.

Помимо снимков в глянце представлено эксклюзивное интервью, в котором Виталий говорил об отношениях с девушками.

Виталий Козловский

«Сегодня я редко даю второй шанс в отношениях: не хочу тратить время на ненужных людей», − отметил Козловский.