Виталий Козловский показал идеальный пресс (фото)
Виталий Козловский принял участие в фотосъемке для новой обложки известного глянца «Отдохни»
Об этом сообщил сам артист, разместив на своей официальной странице в Instagram соответствующее фото.
На снимке 35-летний исполнитель позирует в черных брюках и белой рубашке. Особую пикантность фотографии придает обнаженный торс с накаченным прессом.
Помимо снимков в глянце представлено эксклюзивное интервью, в котором Виталий говорил об отношениях с девушками.
Виталий Козловский
«Сегодня я редко даю второй шанс в отношениях: не хочу тратить время на ненужных людей», − отметил Козловский.