Александра Ободянская рассказала, как стала лицом государства



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Модель рассказала, как стала лицом государства

Ее фотографию вскоре разместят на электронном удостоверении водителя

Украинская модель Александра Ободянская, которая выиграла конкурс от Министерства цифровой трансформации Украины, призналась, что победа стала для нее неожиданностью. Об этом она рассказала в комментарии для издания Vesti.

Александра Ободянская сообщила, что узнала о конкурсе из статьи и решила попробовать свои силы.

«О конкурсе узнала из статьи. Я в тот же день решила попробовать и добавила фото под постом о конкурсе. Победа была абсолютно неожиданной, под постом в какой-то момент появилось более 3000 комментариев, я даже не думала, что у меня получится. О том, что победила, узнала в понедельник вечером, со мной на Facebook связался представитель министерства», - сказала Ободянская.

Девушка добавила, что лично возлагает большие надежды на проект. «Когда увидела презентацию приложения, подумала: «Вау, это украинский продукт? Мы можем создать диджитал-продукт мирового уровня?». У нас есть близкие соседи: Грузия, Эстония, Литва, Латвия, страны, которые существовали в тех же реалиях советского режима, что и мы. Но они уже давно начали стремительно развиваться, показав остальным постсоветским странам, что там, где есть инновационная идея - есть и ее воплощение... Я думаю, что это огромный шаг нашей страны навстречу современным технологиям, который несомненно упростит жизнь миллионов украинцев», - заявила девушка.