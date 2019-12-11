Влад Яма впервые показал лицо 4-летнего сына



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Танцор показал своего ребенка

Извесный танцор, а также судья проекта «Танці з зірками» Влад Яма редко показывает своего сына, если сын и попадает на фото, он прикрывает его лицо различными «смайликами".

Но в день рождения первенца Влад решил сделать исключение, и опубликовал снимок, на котором можно разглядеть лицо 4-летнего Леона.

Но все же Яма скрыл глаза сына стикером-очками.

Влад написал под снимком: «Нашему счастью 4 года! Не верится и слезы на глазах... Спасибо Лилиана за новую жизнь».

«Вы знаете, у нас настолько все хорошо, что нам и так много кто завидует. А если мы покажем его, то завистников станет еще намного больше», - так объяснил Влад то, что они скрывают с женой лицо сына.