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    Влад Яма впервые показал лицо 4-летнего сына

    • Розсилка
    Влад Яма впервые показал лицо 4-летнего сына
    instagram.com/vladyama_official

    Танцор показал своего ребенка

    Извесный танцор, а также судья проекта «Танці з зірками» Влад Яма редко показывает своего сына, если сын и попадает на фото, он прикрывает его лицо различными «смайликами".

    Но в день рождения первенца Влад решил сделать исключение, и опубликовал снимок, на котором можно разглядеть лицо 4-летнего Леона.

    Но все же Яма скрыл глаза сына стикером-очками.

    Влад написал под снимком: «Нашему счастью 4 года! Не верится и слезы на глазах... Спасибо Лилиана за новую жизнь».

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    instagram.com/vladyama_official
    instagram.com/vladyama_official

    «Вы знаете, у нас настолько все хорошо, что нам и так много кто завидует. А если мы покажем его, то завистников станет еще намного больше», - так объяснил Влад то, что они скрывают с женой лицо сына.

    фотография Влад Яма День рождения судья
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