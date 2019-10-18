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    Фото

    Владимир Дантес выставил трепетное фото с Надей Дорофеевой

    • Розсилка
    Владимир Дантес выставил трепетное фото с Надей Дорофеевой
    instagram.com/vladimirdantes

    Дантес и Дорофеева показали, как выглядит настоящая любовь

    Супруг известной украинской певицы и солистки группы «Время и Стекло» Нади Дорофеевой Владимир Дантес время от времени выкладывает забавные посты на своей странице в соцсети Instagram.

    Недавно знаменитость опубликовал трепетное фото в любимой женой, позируя в их новом загородном доме.

    Так, артист призвал поклонников провести целый день без сахара, а также «ловить бабье лето».

    ____13.46.12
    instagram.com/vladimirdantes

    «Сегодня объявляю день без сахара. Если вы пьете кофе или чай с сахаром+закусываете всякими вкусняшками, то сегодня СТОП! Как только хочется сладкого - резко смотрите на это приторное фото и вам сразу становится легче!!!))) Ловите (прошу прощения у феминисток) бабье лето, а то скоро убежит!)))»- забавно подписал кадр Дантес.

    Фолловеры остались в восторге: «треба було швидше написати», «Ну до чего милые», «На вас смотришь и действительно немного счастливее становишься!», «Лучшие», «Сладкая парочка! Отличного вам настроения!».

    Джерело: znaj.ua

    знаменитости фотография артист Instagram
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