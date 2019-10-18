Владимир Дантес выставил трепетное фото с Надей Дорофеевой



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instagram.com/vladimirdantes

Дантес и Дорофеева показали, как выглядит настоящая любовь

Супруг известной украинской певицы и солистки группы «Время и Стекло» Нади Дорофеевой Владимир Дантес время от времени выкладывает забавные посты на своей странице в соцсети Instagram.

Недавно знаменитость опубликовал трепетное фото в любимой женой, позируя в их новом загородном доме.

Так, артист призвал поклонников провести целый день без сахара, а также «ловить бабье лето».

instagram.com/vladimirdantes

«Сегодня объявляю день без сахара. Если вы пьете кофе или чай с сахаром+закусываете всякими вкусняшками, то сегодня СТОП! Как только хочется сладкого - резко смотрите на это приторное фото и вам сразу становится легче!!!))) Ловите (прошу прощения у феминисток) бабье лето, а то скоро убежит!)))»- забавно подписал кадр Дантес.

Фолловеры остались в восторге: «треба було швидше написати», «Ну до чего милые», «На вас смотришь и действительно немного счастливее становишься!», «Лучшие», «Сладкая парочка! Отличного вам настроения!».

Джерело: znaj.ua