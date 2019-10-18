«Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
Оливия Калпо
Фото: instagram.com/oliviaculpo/
Американская модель и актриса любит стилистические эксперименты
27-летняя Оливия Калпо Звезда поделилась «жарким» снимком. На нем Оливия в корсетном бра оттенка клубники со сливками делает пикантное селфи. Белье с экстремальным декольте подчеркнуло красивую грудь знаменитости и ее ровный золотистый загар.
Недавно Оливия Калпо в мини-платье со стразами порадовала французов длинными ногами и в кутюрном платье прогулялась по Парижу. Калпо «забыла» надеть нижнее белье под платье с экстремальными разрезами.