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    Шоу-биз

    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин

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    <p>Оливия Калпо</p> <p>Фото: instagram.com/oliviaculpo/</p> - «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин

    Оливия Калпо

    Фото: instagram.com/oliviaculpo/

    Американская модель и актриса любит стилистические эксперименты

    27-летняя Оливия Калпо Звезда поделилась «жарким» снимком. На нем Оливия в корсетном бра оттенка клубники со сливками делает пикантное селфи. Белье с экстремальным декольте подчеркнуло красивую грудь знаменитости и ее ровный золотистый загар.

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    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в очень коротком мини взволновала мужчин

    Недавно Оливия Калпо в мини-платье со стразами порадовала французов длинными ногами и в кутюрном платье прогулялась по Парижу. Калпо «забыла» надеть нижнее белье под платье с экстремальными разрезами.

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