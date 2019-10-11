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    Жизнь

    Режиссер Альфонсо Куарон подписал контракт с Apple

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    Альфонсо Куарон&nbsp; - Режиссер Альфонсо Куарон подписал контракт с Apple
    Альфонсо Куарон 

    В прошлом году режиссер выпустил на Netflix черно-белый фильм «Рома», который получил три «Оскара»

    Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон («Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гравитация», «Рома») подписал многолетний контракт с Apple. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

    Постановщик будет заниматься телевизионными проектами стриминг-сервиса Apple TV+, который запускается 1 ноября. При этом контракт не эксклюзивный: Куарон продолжит сотрудничать с компанией Anonymous Content, а также будет продюсировать другие проекты.

    Как отмечает THR, контракт с режиссером для Apple – большая победа и серьезная заявка на большие кинематографические награды. Напомним, в прошлом году черно-белый фильм Куарона «Рома», снятый для Netflix, получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, а сам Куарон унес две статуэтки как лучший режиссер и оператор.

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