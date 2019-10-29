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    Шоу-биз

    Пьяный вусмерть Бен Аффлек озолотился в казино за 12 минут

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    Пьяный вусмерть Бен Аффлек озолотился в казино за 12 минут
    Пьяный вусмерть Бен Аффлек озолотился в казино за 12 минут
    Пьяный вусмерть Бен Аффлек озолотился в казино за 12 минут
    Пьяный вусмерть Бен Аффлек озолотился в казино за 12 минут
    Пьяный вусмерть Бен Аффлек озолотился в казино за 12 минут
    Пьяный вусмерть Бен Аффлек озолотился в казино за 12 минут
    Пьяный вусмерть Бен Аффлек озолотился в казино за 12 минут
    Пьяный вусмерть Бен Аффлек озолотился в казино за 12 минут
    Пьяный вусмерть Бен Аффлек озолотился в казино за 12 минут
    Пьяный вусмерть Бен Аффлек озолотился в казино за 12 минут
    • Розсилка

    Голливудский актер бурно провел время на вечеринке в Западном Голливуде

    Пьяный Бен Аффлек восхитил друзей и знакомых эффектной игрой в казино. Давно страдающий от алкогольной зависимости 47-летний актер был замечен на вечеринке в честь Хэллоуина в Западном Голливуде.

    Многократный обладатель BAFTA еле держался на ногах и в целом выглядел очень запущенно. Однако плывущая перед глазами улица не помешала ему после алкогольной вечеринки отправиться в казино и поставить там $20 тысяч.

    За 12 минут пребывания за столом Аффлек умудрился выиграть 1,5 тысячи долларов. Забрав свой выигрыш, актер покинул заведение вместе с подругой, отмечает TMZ.

    Ранее сообщалось, что одинокий голливудский актер закрутил роман с прислугой.

    Бен Аффлек закрутил роман с прислугой

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