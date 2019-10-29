Пьяный вусмерть Бен Аффлек озолотился в казино за 12 минут



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голливудский актер бурно провел время на вечеринке в Западном Голливуде

Пьяный Бен Аффлек восхитил друзей и знакомых эффектной игрой в казино. Давно страдающий от алкогольной зависимости 47-летний актер был замечен на вечеринке в честь Хэллоуина в Западном Голливуде.

Многократный обладатель BAFTA еле держался на ногах и в целом выглядел очень запущенно. Однако плывущая перед глазами улица не помешала ему после алкогольной вечеринки отправиться в казино и поставить там $20 тысяч.

За 12 минут пребывания за столом Аффлек умудрился выиграть 1,5 тысячи долларов. Забрав свой выигрыш, актер покинул заведение вместе с подругой, отмечает TMZ.

Ранее сообщалось, что одинокий голливудский актер закрутил роман с прислугой.

Бен Аффлек закрутил роман с прислугой

Читайте также: Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками