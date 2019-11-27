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    Фото

    Все в вышиванках: фото Елены Зеленской с детьми

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    Все в вышиванках: фото Елены Зеленской с детьми
    president.gov.ua

    Каждая фотография выглядит очень колоритно

    Елена Зеленская в Эстонии провела встречу с детьми, которые посещают воскресную школу «Надія».

    Президент Ассоциации украинских организаций в Эстонии Владимир Паламар отметил во время встречи, что «благодаря популяризации украинского языка, культуры и истории сохраняется украинская идентичность детей».

    На фото видно, что во время встречи с Еленой Зеленской все дети были одеты в украинские вышиванки. 

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    Все в вышиванках: фото Елены Зеленской с детьми
    Все в вышиванках: фото Елены Зеленской с детьми
    Все в вышиванках: фото Елены Зеленской с детьми

    Украинская воскресная школа «Надія» функционирует в Таллинне более 20 лет. Здесь дети имеют возможность изучать украинский язык, историю, заниматься народной музыкой и живописью.

    На занятиях используют разработанные в НПУ им. Драгоманова и КНУ им. Тараса Шевченко методики и программы. Как известно, обучение в школе «Надія» продолжается от 1 до 12 лет и является бесплатным.

    Джерело: president.gov.ua

    школа фотография дети президент украинский язык Елена Зеленская время
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