Вся в золоте: Даша Астафьева снялась в чувственной фотосессией



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Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

Украинская певица покорила сеть новыми снимками

Известная украинская певица и экс-модель мужского журнала Playboy Даша Астафьева снова порадовала подписчиков на своей странице в соцсети Instagram новыми снимками. На этот раз артистка поделилась кадрами из фотосессии, которую сняла киевский фотограф Петра Рубар.

Во время фотосета Астафьева примеряла купальник телесного цвета, а главным акцентом стал макияж и использованием сусального золота.

Поклонники пришли в восторг от снимков и осыпали певицу комплиментами.

«Чувственность и нежность! Фотографу респект!», «Ну разве можно быть такой женственной, красивой и желанной?Даш, это вообще законно!?», Богиня! Не устаю любоваться вашей красотой, настолько Вы фотогенична, гармонична в любом образе и кажется, все без исключения Вам подходит. Везде такая разная и такая чарующая», - пишут фолловеры.



