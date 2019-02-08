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    Фото

    Вся в золоте: Даша Астафьева снялась в чувственной фотосессией

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    Даша Астафьева - Вся в золоте: Даша Астафьева снялась в чувственной фотосессией
    Даша Астафьева
    instagram.com/da_astafieva

    Украинская певица покорила сеть новыми снимками

    Известная украинская певица и экс-модель мужского журнала Playboy Даша Астафьева снова порадовала подписчиков на своей странице в соцсети Instagram новыми снимками. На этот раз артистка поделилась кадрами из фотосессии, которую сняла киевский фотограф Петра Рубар.

    Во время фотосета Астафьева примеряла купальник телесного цвета, а главным акцентом стал макияж и использованием сусального золота. 

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    Вся в золоте: Даша Астафьева снялась в чувственной фотосессией
    Вся в золоте: Даша Астафьева снялась в чувственной фотосессией
    Вся в золоте: Даша Астафьева снялась в чувственной фотосессией
    Вся в золоте: Даша Астафьева снялась в чувственной фотосессией
    Вся в золоте: Даша Астафьева снялась в чувственной фотосессией
    Вся в золоте: Даша Астафьева снялась в чувственной фотосессией
    instagram.com/da_astafieva

    Поклонники пришли в восторг от снимков и осыпали певицу комплиментами.

    «Чувственность и нежность! Фотографу респект!», «Ну разве можно быть такой женственной, красивой и желанной?Даш, это вообще законно!?», Богиня! Не устаю любоваться вашей красотой, настолько Вы фотогенична, гармонична в любом образе и кажется, все без исключения Вам подходит. Везде такая разная и такая чарующая», - пишут фолловеры.


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