  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Джастин и Хейли Бибер снялись в первой семейной фотосессии

    • Розсилка
    Джастин и Хейли Бибер - Джастин и Хейли Бибер снялись в первой семейной фотосессии
    Джастин и Хейли Бибер

    Звездная пара позировала для известного глянца

    Новоиспеченные супруги Джастин Бибер и Хейли Болдуин, которая поспешила взять фамилию мужа (как минимум, в Instagram) снялись в своей первой семейной фотосессии. Дебют состоялся сразу на обложке американского Vogue и в объективе легендарной Энни Лейбовиц. А трогательное интервью для издания окончательно растопило сердца фанатов: Джастин рассказал, что они с Хейли созданы друг для друга, и назвал отношения с женой своим единственным островком стабильности в бешеном темпе жизни.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Джастин и Хейли Бибер снялись в первой семейной фотосессии
    Джастин и Хейли Бибер снялись в первой семейной фотосессии
    Джастин и Хейли Бибер снялись в первой семейной фотосессии
    Джастин и Хейли Бибер снялись в первой семейной фотосессии
    Джастин и Хейли Бибер снялись в первой семейной фотосессии
    Джастин и Хейли Бибер снялись в первой семейной фотосессии
    Джастин и Хейли Бибер снялись в первой семейной фотосессии

    «Это была их первая семейная фотосессия. Съемка длилась весь день. И Джастин, и Хейли были великолепны. Они несколько раз меняли образы. Болдуин на страницах журнала также появится в бикини в горох и накидке, а Бибер — в простых синих джинсах. Хейли выглядела прекрасно, а Джастин был очень счастливым. Это была веселая съемка. Они оба много смеялись», – сказал фотограф

     Читайте также: Осталось два года: Елизавета II готовится передать королевство принцу Чарльзу.


    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ