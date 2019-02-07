Джастин и Хейли Бибер снялись в первой семейной фотосессии



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Джастин и Хейли Бибер

Звездная пара позировала для известного глянца

Новоиспеченные супруги Джастин Бибер и Хейли Болдуин, которая поспешила взять фамилию мужа (как минимум, в Instagram) снялись в своей первой семейной фотосессии. Дебют состоялся сразу на обложке американского Vogue и в объективе легендарной Энни Лейбовиц. А трогательное интервью для издания окончательно растопило сердца фанатов: Джастин рассказал, что они с Хейли созданы друг для друга, и назвал отношения с женой своим единственным островком стабильности в бешеном темпе жизни.

«Это была их первая семейная фотосессия. Съемка длилась весь день. И Джастин, и Хейли были великолепны. Они несколько раз меняли образы. Болдуин на страницах журнала также появится в бикини в горох и накидке, а Бибер — в простых синих джинсах. Хейли выглядела прекрасно, а Джастин был очень счастливым. Это была веселая съемка. Они оба много смеялись», – сказал фотограф



