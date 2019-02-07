Кристина Соловий презентовала кавер-версию на песню «Океан Эльзы»

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Украинская певица опубликовала в Youtube композицию «Холодно», которая стала саундтреком к фильму «Круты 1918»

Украинская певица Кристина Соловий презентовала кавер-версию песни «Холодно» популярной группы «Океан Эльзы». Как стало известно Scotch, идея записать новую версию композиции возникла у режиссера исторического фильма «Круты 1918».

«Было несколько встреч на студии, обговаривалось новое звучание трека «Холодно». Результатом мы остались довольны, и песня в новой интерпретации усилила драматургию ключевой сцены фильма», - рассказал продюсер фильма Андрей Корниенко.

А то же время, Кристина Соловий призналась, что запись новой версии легендарной композиции стало для певицы настоящим вызовом.

«Я бы, наверное, и не решилась, если бы творцы фильма не переубедили меня, что для картины необходима особенная концепция звучания, которая усилит драматургию ключевой сцены. Я старалась сделать музыку холодной. Она звучит более сдержанно нежели в исполнении «Океана Эльзы». Но именно в этом и была задумка», - призналась певица.

Напомним, что изначально украинский исторический фильм «Круты 1918» должен был выйти на широкие экраны в День Вооруженных сил Украины, 6 декабря. Однако потом, продюсеры фильма решили перенести премьеру на не менее важную дату для украинцев -7 февраля годовщину боя под Крутами.

Стоит отметить, что кроме песни «Холодно» в фильме прозвучит еще одна композиция Кристины Соловий - «Стежечка».

