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    Подборка крутых татуировок с персонажами мультфильмов в неожиданном стиле

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    Подборка крутых татуировок с персонажами мультфильмов в неожиданном стиле

    Предлагаем вам оценить лучшие работы татуировщика

    30-летний Мат Руле — татуировщик из Франции, у которого есть студия в Париже. Мужчина стал известен на весь мир благодаря своим уникальным работам, в которых он совмещает два совершенно разных стиля.

    Чаще всего Мат набивает клиентам персонажей мультфильмов, которые неожиданно обретают реалистичные элементы, сохраняя при этом свои узнаваемые черты. Предлагаем вам оценить лучшие работы татуировщика.

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    Подборка крутых татуировок с персонажами мультфильмов в неожиданном стиле
    Подборка крутых татуировок с персонажами мультфильмов в неожиданном стиле
    Подборка крутых татуировок с персонажами мультфильмов в неожиданном стиле
    Подборка крутых татуировок с персонажами мультфильмов в неожиданном стиле
    Подборка крутых татуировок с персонажами мультфильмов в неожиданном стиле
    Подборка крутых татуировок с персонажами мультфильмов в неожиданном стиле
    Подборка крутых татуировок с персонажами мультфильмов в неожиданном стиле
    Подборка крутых татуировок с персонажами мультфильмов в неожиданном стиле
    Подборка крутых татуировок с персонажами мультфильмов в неожиданном стиле
    Подборка крутых татуировок с персонажами мультфильмов в неожиданном стиле
    Подборка крутых татуировок с персонажами мультфильмов в неожиданном стиле
    Подборка крутых татуировок с персонажами мультфильмов в неожиданном стиле
    Подборка крутых татуировок с персонажами мультфильмов в неожиданном стиле

    «Я смотрел много сериалов, мультфильмов и фильмов, когда был моложе. Так что в большинстве случаев я знаком с «героями» своих татуировок. А если я не знаком с персонажем, то с удовольствием пользуюсь возможностью совместить работу и просмотр мультика», — рассказал француз порталу Bored Panda.

    Ранее «Скотч» показывал фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков.

    Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.

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    Теги: татуировка шутки курьез
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