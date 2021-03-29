Подборка крутых татуировок с персонажами мультфильмов в неожиданном стиле

Предлагаем вам оценить лучшие работы татуировщика

30-летний Мат Руле — татуировщик из Франции, у которого есть студия в Париже. Мужчина стал известен на весь мир благодаря своим уникальным работам, в которых он совмещает два совершенно разных стиля.

Чаще всего Мат набивает клиентам персонажей мультфильмов, которые неожиданно обретают реалистичные элементы, сохраняя при этом свои узнаваемые черты. Предлагаем вам оценить лучшие работы татуировщика.

«Я смотрел много сериалов, мультфильмов и фильмов, когда был моложе. Так что в большинстве случаев я знаком с «героями» своих татуировок. А если я не знаком с персонажем, то с удовольствием пользуюсь возможностью совместить работу и просмотр мультика», — рассказал француз порталу Bored Panda.

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Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.