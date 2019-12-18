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    Яна Соломко с дочкой устроили шопинг в Стамбуле

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    Яна Соломко с дочкой устроили шопинг в Стамбуле
    instagram.com/yana.solo

    Этой осенью украинская певица Яна Соломко развелась с мужем, признавшись, что они уже довольно давно не живут вместе

    У бывших супругов подрастает маленькая дочь Кира - девочка осталась жить с мамой, которая всесторонне ее развивает и старается проводить вместе как можно больше времени. К примеру, 4-летняя малышка уже занимается балетом и даже выступала на сцене, а также плаванием.

    Накануне праздников Яна решила устроить им с дочкой небольшой отпуск и улетела с ней в Стамбул. На своей странице в Instagram артистка поделилась атмосферными фото с Кирой и показала, как они проводят время в турецком мегаполисе.

    На фото мама и дочка запечатлены на фоне кучи огромных тыкв. На одном из кадров девочка очень забавно позирует, изображая удивление от их размеров.

    «Все елки наряжают, а мы собираем урожай в Стамбуле! Вот, решили присмотреть тыковку для супчика, шопинг он и в Африке шопинг. Кстати, если кому-то надо дать гарбуза - обращайтесь! Хватит на всех!» - с юмором подписала публикацию Соломко.

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    instagram.com/yana.solo
    instagram.com/yana.solo

    Пользователи сети поспешили прокомментировать яркие снимки, оставив Яне и ее малышке много теплых отзывов.

    Стамбул певица урожай Instagram отпуск время
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