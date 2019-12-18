  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Я люблю веселых мужчин»: одинокая Селена Гомес призналась, что ищет любовника

    • Розсилка
    27-летняя Селена Гомес рассекретила черты мужчины, который смог бы впечатлить ее на свидании - «Я люблю веселых мужчин»: одинокая Селена Гомес призналась, что ищет любовника
    27-летняя Селена Гомес рассекретила черты мужчины, который смог бы впечатлить ее на свидании

    Американская певица считает, что бойфренд должен обладать великолепным чувством юмора

    27-летняя Селена Гомес стесняется знакомиться с мужчинами наедине. Она надеется найти бойфренда через общих друзей в большой тусовке. Гомес переживает, что мужчина может оказаться падким на ее известность.

    «Мне нравится, когда все происходит в компании. Комфортно, если я знаю кого-то из присутствующих. Нравится, когда со мной знакомятся естественным путем, и я надеюсь, что тот, кто это делает, интересуется мной, а не моим именем», - отметила певица.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    «Я люблю веселых мужчин»: одинокая Селена Гомес призналась, что ищет любовника
    «Я люблю веселых мужчин»: одинокая Селена Гомес призналась, что ищет любовника
    «Я люблю веселых мужчин»: одинокая Селена Гомес призналась, что ищет любовника
    «Я люблю веселых мужчин»: одинокая Селена Гомес призналась, что ищет любовника
    «Я люблю веселых мужчин»: одинокая Селена Гомес призналась, что ищет любовника
    «Я люблю веселых мужчин»: одинокая Селена Гомес призналась, что ищет любовника

    Бывшая возлюбленная Джастина Бибера ценит в мужчинах искренность. По словам Селены, она обладает «рентгеновским зрением». Звезда утверждает, что менее чем за минуту может распознать парня, который пытается затащить ее в постель.

    «В первые пять секунд я могу понять, что этому человеку нужно только одно. И я также могу понять, что, к примеру, вот они - хорошие парни», - цитирует слова артистки Eonline.

     

    знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ