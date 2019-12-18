«Я люблю веселых мужчин»: одинокая Селена Гомес призналась, что ищет любовника



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27-летняя Селена Гомес рассекретила черты мужчины, который смог бы впечатлить ее на свидании

Американская певица считает, что бойфренд должен обладать великолепным чувством юмора

27-летняя Селена Гомес стесняется знакомиться с мужчинами наедине. Она надеется найти бойфренда через общих друзей в большой тусовке. Гомес переживает, что мужчина может оказаться падким на ее известность.

«Мне нравится, когда все происходит в компании. Комфортно, если я знаю кого-то из присутствующих. Нравится, когда со мной знакомятся естественным путем, и я надеюсь, что тот, кто это делает, интересуется мной, а не моим именем», - отметила певица.

Бывшая возлюбленная Джастина Бибера ценит в мужчинах искренность. По словам Селены, она обладает «рентгеновским зрением». Звезда утверждает, что менее чем за минуту может распознать парня, который пытается затащить ее в постель.

«В первые пять секунд я могу понять, что этому человеку нужно только одно. И я также могу понять, что, к примеру, вот они - хорошие парни», - цитирует слова артистки Eonline.