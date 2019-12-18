«Квартал 95» висміяв Трампа: знімає штани і грає на роялі Jingle Bells



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Актори намагалися показати, що Трамп із Зеленським «на одній хвилі»

На записові новорічного шоу «Кварталу 95« актори висміяли президента США Дональда Трампа, показавши його за грою на роялі без штанів.

Відповідні уривки виступу глядачі поширюють у мережі.

У номері новорічної програми Дональд Трамп нібито телефонує президенту Володимиру Зеленському по Skype, щоб привітати його з Новим роком.

Трамп каже, що після їх останньої зустрічі справи у нього йдуть «не дуже». Він просить Зеленського позичити поліграф для майбутнього допиту в конгресі у справі про імпічмент.

Щоб довести, що «він на одній хвилі» з Зеленським, Трамп знімає штани та грає на піаніно знаменитий різдвяний хіт Jingle Bells, зал при цьому вибухає сміхом.

Ці зелені довбоклюї вчора в ДК Україна показали номер,нібито Трамп ,зв'язавшись по скайпу з Щелею,грає хєром на роялі,демонструючи " Ми с вами на одной волне". Боже,яка ж ссцянина! pic.twitter.com/yWuzqADWl0 — свічка (@svecha62) 16 грудня 2019 р.





Нагадаємо, що схожий номер був у репертуарі самого Зеленського, коли той виступав у складі «Кварталу».

Нагадаємо, у цьому ж випуску «Квартал 95» заспівав чергову пісню про ексголову НБУ Валерію Гонтареву. Артисти спробували «вибачитись» за висміювання пожежі в її будинку, при цьому назвали Гонтареву «пресвятою погорілицею» й передали «полум’яний привіт».