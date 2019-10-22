Эмбер Херд осудила двойные стандарты наготы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/amberheard

Эмбер Херд решила провести эксперимент в Instagram и наглядно показать, что в социальных сетях действуют двойные стандарты для мужчин и женщин

Актрисе до сих пор не дает покоя несправедливое удаление фото из ее микроблога. В прошлом месяце Эмбер Херд поделилась пикантным снимком, на котором она запечатлена в пиджаке, надетом на голое тело.

Руководство Instagram посчитало фотографию слишком фривольной и удалило ее из аккаунта звезды.

Херд опубликовала снимок Джейсона Момоа, ее коллеги по блокбастеру «Аквамен», с того же ракурса и в похожей одежде – на обнаженное тело спортивного красавца накинут пиджак, не прикрывающий сосок.

«В честь справедливых правил Instagram, запрещающих показывать женский сосок, хочу рассказать о привилегиях, которыми пользуются мои коллеги-мужчины. Я опубликовала картинку, соответствующую строгим стандартам наготы и заботливой гендерной политике»,- язвительно подписала фотографию Момоа актриса.

Cнимок Аквамена не вызвал нареканий у руководства известной социальной сети и продолжает красоваться в микроблоге Херд.

В комментариях актриса отметила, что не испытывает никаких враждебных чувств к Джейсону Момоа, и попросила у него прощения за использование его тела в собственных целях.

Джерело: popcornnews.ru