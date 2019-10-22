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    Эмбер Херд осудила двойные стандарты наготы

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    Эмбер Херд осудила двойные стандарты наготы
    instagram.com/amberheard

    Эмбер Херд решила провести эксперимент в Instagram и наглядно показать, что в социальных сетях действуют двойные стандарты для мужчин и женщин

    Актрисе до сих пор не дает покоя несправедливое удаление фото из ее микроблога. В прошлом месяце Эмбер Херд поделилась пикантным снимком, на котором она запечатлена в пиджаке, надетом на голое тело. 

    Руководство Instagram посчитало фотографию слишком фривольной и удалило ее из аккаунта звезды.

    Херд опубликовала снимок Джейсона Момоа, ее коллеги по блокбастеру «Аквамен», с того же ракурса и в похожей одежде – на обнаженное тело спортивного красавца накинут пиджак, не прикрывающий сосок.

     «В честь справедливых правил Instagram, запрещающих показывать женский сосок, хочу рассказать о привилегиях, которыми пользуются мои коллеги-мужчины. Я опубликовала картинку, соответствующую строгим стандартам наготы и заботливой гендерной политике»,- язвительно подписала фотографию Момоа актриса.

    Cнимок Аквамена не вызвал нареканий у руководства известной социальной сети и продолжает красоваться в микроблоге Херд. 

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    на весь екран згорнути
    instagram.com/amberheard
    instagram.com/amberheard
    instagram.com/amberheard
    instagram.com/amberheard
    instagram.com/amberheard
    instagram.com/amberheard
    instagram.com/amberheard
    instagram.com/amberheard
    instagram.com/amberheard
    instagram.com/amberheard

    В комментариях актриса отметила, что не испытывает никаких враждебных чувств к Джейсону Момоа, и попросила у него прощения за использование его тела в собственных целях.

    Джерело: popcornnews.ru

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