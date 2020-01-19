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    Жан-Поль Готье покидает фэшн-индустрию: звезды в его нарядах

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    Жан-Поль Готье покидает фэшн-индустрию: звезды в его нарядах

    Следующее модное шоу Готье в Париже будет последним. Известный французский модельер заканчивает свою 50-летнюю карьеру

    Легендарный дизайнер Жан-Поль Готье в 67 лет решил прекратить свою фэшн-карьеру. Информацию о выходе Жана-Поля Готье из мира моды уже официально подтвердили представители бренда. 

    Однако дизайнер заверил поклонников, что его решение не повлияет на развитие одноименного бренда Jean-Paul Gaultier. Кутюрье и в дальнейшем будет возглавлять компанию и внесет изменения в его концепцию.

    Сам Жан-Поль признался, что в ближайшее время стремится воплотить свои другие творческие проекты, детали которых пока не рассекречивает. 

    Кроме этого, 22 января в Париже он своеобразно попрощается с фэшн-индустрией. Жан-Поль Готье анонсировал последний показ своей кутюрной коллекции одежды, на который придут его звездные поклонницы.

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    Жан-Поль Готье покидает фэшн-индустрию: звезды в его нарядах
    Жан-Поль Готье покидает фэшн-индустрию: звезды в его нарядах
    Жан-Поль Готье покидает фэшн-индустрию: звезды в его нарядах
    Жан-Поль Готье покидает фэшн-индустрию: звезды в его нарядах
    Жан-Поль Готье покидает фэшн-индустрию: звезды в его нарядах
    Жан-Поль Готье покидает фэшн-индустрию: звезды в его нарядах
    Жан-Поль Готье покидает фэшн-индустрию: звезды в его нарядах
    Жан-Поль Готье покидает фэшн-индустрию: звезды в его нарядах
    Жан-Поль Готье покидает фэшн-индустрию: звезды в его нарядах
    Жан-Поль Готье покидает фэшн-индустрию: звезды в его нарядах
    Жан-Поль Готье покидает фэшн-индустрию: звезды в его нарядах
    Жан-Поль Готье покидает фэшн-индустрию: звезды в его нарядах
    Жан-Поль Готье покидает фэшн-индустрию: звезды в его нарядах

    «Приглашаю вас отпраздновать мое 50-летие в моде в театре Шатле. Это будет вечеринка с многими моими друзьями, и мы будем веселиться до позднего вечера. Это будет мое последнее парижское шоу Готье. Ты не можешь пропустить это!» – написал он в сети.


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