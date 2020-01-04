  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Мелания Трамп поражала всех образом на новогодней вечеринке

    • Розсилка
    Мелания Трамп поражала всех образом на новогодней вечеринке

    Элегантный и строгий наряд объединил две классические тенденции праздничной моды: черное платье и блеск пайеток

    Каждый год Дональд и Мелания Трамп устраивают во Флориде праздничную вечеринку, на которую приглашают друзей, в частности, политиков.

    В этом году президентская чета также устроила вечеринку и в сети появились несколько фото, на которых можно увидеть президента США и первую леди в праздничном наряде.

    Новый год Мелания Трамп встретила в роскошном платье от элитного бренда Givenchy. Вечернее платье было расшито темными и светлыми пайетками. 

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Мелания Трамп поражала всех образом на новогодней вечеринке
    Мелания Трамп поражала всех образом на новогодней вечеринке
    Мелания Трамп поражала всех образом на новогодней вечеринке
    Мелания Трамп поражала всех образом на новогодней вечеринке

    Новогодний образ первая леди завершила лаконичными украшениями, идеальной укладкой волос и макияжем.

    мода и красота фотография Новый год Мелания Трамп одежда первая леди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ