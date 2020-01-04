Мелания Трамп поражала всех образом на новогодней вечеринке



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Элегантный и строгий наряд объединил две классические тенденции праздничной моды: черное платье и блеск пайеток

Каждый год Дональд и Мелания Трамп устраивают во Флориде праздничную вечеринку, на которую приглашают друзей, в частности, политиков.

В этом году президентская чета также устроила вечеринку и в сети появились несколько фото, на которых можно увидеть президента США и первую леди в праздничном наряде.

Новый год Мелания Трамп встретила в роскошном платье от элитного бренда Givenchy. Вечернее платье было расшито темными и светлыми пайетками.

Новогодний образ первая леди завершила лаконичными украшениями, идеальной укладкой волос и макияжем.