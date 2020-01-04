Мелания Трамп поражала всех образом на новогодней вечеринке
Элегантный и строгий наряд объединил две классические тенденции праздничной моды: черное платье и блеск пайеток
Каждый год Дональд и Мелания Трамп устраивают во Флориде праздничную вечеринку, на которую приглашают друзей, в частности, политиков.
В этом году президентская чета также устроила вечеринку и в сети появились несколько фото, на которых можно увидеть президента США и первую леди в праздничном наряде.
Новый год Мелания Трамп встретила в роскошном платье от элитного бренда Givenchy. Вечернее платье было расшито темными и светлыми пайетками.
Новогодний образ первая леди завершила лаконичными украшениями, идеальной укладкой волос и макияжем.