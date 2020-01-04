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    Фото

    Как в Титанике: Порошенко поразил фото с женой

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    Как в Титанике: Порошенко поразил фото с женой

    Порошенко опубликовал фото в стиле голливудских кино

    Пятый президент Петр Порошенко подвел итоги 2019-го года в фото.

    К подборке вошла, в частности, романтическая фотография с женой Мариной.

    «Десятки важных встреч на разных континентах, большие победы и досадные поражения, и, конечно, ваша неизменная поддержка, вдохновляет. Делюсь с вами большим фоторассказом о событиях, которые стали знаковыми для меня и страны в 2019 году», - написал Порошенко.

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    facebook.com/petroporoshenko

    Супруги в ноябре сфотографировалось на фоне маяка в пригороде Галифакса на пути к Эдмонту, что в Канаде. Позирование похоже на сцену с Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо в фильме «Титаник».

    фотография кино Петр Порошенко
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