Как в Титанике: Порошенко поразил фото с женой



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Порошенко опубликовал фото в стиле голливудских кино

Пятый президент Петр Порошенко подвел итоги 2019-го года в фото.

К подборке вошла, в частности, романтическая фотография с женой Мариной.

«Десятки важных встреч на разных континентах, большие победы и досадные поражения, и, конечно, ваша неизменная поддержка, вдохновляет. Делюсь с вами большим фоторассказом о событиях, которые стали знаковыми для меня и страны в 2019 году», - написал Порошенко.

facebook.com/petroporoshenko

Супруги в ноябре сфотографировалось на фоне маяка в пригороде Галифакса на пути к Эдмонту, что в Канаде. Позирование похоже на сцену с Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо в фильме «Титаник».