Женщина создает веселые фотографии со своими собаками: необычные кадры



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boredpanda.com

Связь между человеком и его собакой — это нечто совершенно необычное

Как только вы видите безусловную любовь в глазах вашего питомца, вы не можете не испытать подобные чувства к ним.

Фотограф из Британии Урсула Эйтчисон создает снимки со своими двумя собаками породы золотистый ретривер, — Хьюго и Хаксли — чтобы посредством этих своих игривых картинок продемонстрировать их потрясающие приятельские отношения.

«Говорят, никогда не стоит работать с животными, но я всё же на это пошла и провела последние 5 лет своей жизни, занимаясь именно этим, отчего очень счастлива», — написала Урсула.

«На эти фотографии вдохновил меня мой покойный выдающийся дядя и художник Крейги Эйтчисон и его любимые бедлингтон-терьеры, которые всегда были на его стороне, даже в его работе».





Джерело: boredpanda.com