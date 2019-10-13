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    Фото

    Женщина создает веселые фотографии со своими собаками: необычные кадры

    • Розсилка
    Женщина создает веселые фотографии со своими собаками: необычные кадры
    boredpanda.com

    Связь между человеком и его собакой — это нечто совершенно необычное

    Как только вы видите безусловную любовь в глазах вашего питомца, вы не можете не испытать подобные чувства к ним. 

    Фотограф из Британии Урсула Эйтчисон создает снимки со своими двумя собаками породы золотистый ретривер, — Хьюго и Хаксли — чтобы посредством этих своих игривых картинок продемонстрировать их потрясающие приятельские отношения.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    «Говорят, никогда не стоит работать с животными, но я всё же на это пошла и провела последние 5 лет своей жизни, занимаясь именно этим, отчего очень счастлива», — написала Урсула. 

    «На эти фотографии вдохновил меня мой покойный выдающийся дядя и художник Крейги Эйтчисон и его любимые бедлингтон-терьеры, которые всегда были на его стороне, даже в его работе».


    Джерело: boredpanda.com

    фотограф фотография животные
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