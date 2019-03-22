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    Фото

    Жизель Бюндхен перевоплотилась в морскую сирену (фото)

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    Жизель Бюндхен - Жизель Бюндхен перевоплотилась в морскую сирену (фото)
    Жизель Бюндхен

    Сексапильная модель украсила обложку глянцевого журнала

    Супермодель Жизель Бюндхен украсила юбилейную 40 обложку Vogue Германия и снялась в большой фотосессии.

    Модель примерила на себя образ морской сирены. Съемка под руководством талантливых фотографов Луиджи Мурену и Янго Хензи прошла на скалистом побережье Коста-Рики. 

    Стоит отметить, что Жизель Бюндхен позировала в платьях Altuzarra, Ermanno Scervino и Giorgio Armani.

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    Жизель Бюндхен перевоплотилась в морскую сирену (фото)
    Жизель Бюндхен перевоплотилась в морскую сирену (фото)
    Жизель Бюндхен перевоплотилась в морскую сирену (фото)
    Жизель Бюндхен перевоплотилась в морскую сирену (фото)
    Жизель Бюндхен перевоплотилась в морскую сирену (фото)
    Жизель Бюндхен перевоплотилась в морскую сирену (фото)
    Жизель Бюндхен перевоплотилась в морскую сирену (фото)
    Жизель Бюндхен перевоплотилась в морскую сирену (фото)
    Жизель Бюндхен перевоплотилась в морскую сирену (фото)
    Жизель Бюндхен перевоплотилась в морскую сирену (фото)
    Жизель Бюндхен перевоплотилась в морскую сирену (фото)
    Жизель Бюндхен перевоплотилась в морскую сирену (фото)
    Жизель Бюндхен перевоплотилась в морскую сирену (фото)
    Жизель Бюндхен перевоплотилась в морскую сирену (фото)
    Жизель Бюндхен перевоплотилась в морскую сирену (фото)

    Кроме Жизель Бюндхен, модников порадовала и Дженнифер Лопес. Знаменитость вместе со своим возлюбленным Алексом Родригесом снялись в рекламе очков.

    Джерело: Buro 24/7

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