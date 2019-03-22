Слава Каминская продемонстрировала роскошную фигуру после интервального голодания



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Слава Каминская instagram.com/babaslavka

Точеной фигурке солистки группы «НеАнгелы» могут позавидовать многие, но сама певица продолжает переживать из-за лишних сантиметров в талии

Украинская певица Слава Каминская уже больше двух недель борется с лишними сантиметрами с помощью трендовой диеты — интервальное голодание 18/6. Такой способ похудения ей посоветовала мама, которой удалось избавиться от 5 килограммов за месяц.

По словам певицы, суть интервального голодания 18/6 заключается в том, что употреблять пищу можно в течение 6 часов, а следующие 18 — пить воду.

На своей странице в Instagram Слава Каминская призналась, что первые 10 дней уже принесли результат — певице удалось сбросить более 2 кг.

В доказательство этому, Каминская опубликовала секси-снимки в соцсети.

Стоит отметить, что фигура артистки стала еще более подтянутая и стройная.