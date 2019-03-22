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    Шоу-биз

    Слава Каминская продемонстрировала роскошную фигуру после интервального голодания

    • Розсилка
    Слава Каминская - Слава Каминская продемонстрировала роскошную фигуру после интервального голодания
    Слава Каминская
    instagram.com/babaslavka

    Точеной фигурке солистки группы «НеАнгелы» могут позавидовать многие, но сама певица продолжает переживать из-за лишних сантиметров в талии

    Украинская певица Слава Каминская уже больше двух недель борется с лишними сантиметрами с помощью трендовой диеты — интервальное голодание 18/6. Такой способ похудения ей посоветовала мама, которой удалось избавиться от 5 килограммов за месяц.

    По словам певицы, суть интервального голодания 18/6 заключается в том, что употреблять пищу можно в течение 6 часов, а следующие 18 — пить воду.

    На своей странице в Instagram Слава Каминская призналась, что первые 10 дней уже принесли результат — певице удалось сбросить более 2 кг.

    В доказательство этому, Каминская опубликовала секси-снимки в соцсети.

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    Слава Каминская продемонстрировала роскошную фигуру после интервального голодания
    Слава Каминская продемонстрировала роскошную фигуру после интервального голодания
    Слава Каминская продемонстрировала роскошную фигуру после интервального голодания
    Слава Каминская продемонстрировала роскошную фигуру после интервального голодания

    Стоит отметить, что фигура артистки стала еще более подтянутая и стройная.

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