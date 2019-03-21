Новая коллекция купальников Victoria’s Secret: стильные фото



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vogue.ua

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Бельевой гигант Victoria's Secret уже представил новую коллекцию купальников, представлять которую пригласили Сару Сампайо, Жасмин Тукс, Лейс Рибейро и Барбару Палвин.

Причем, последняя лишь несколько дней назад присоединилась к команде «ангелов» бренда, став первой девушкой из Венгрии, которая примеряет заветные крылья уже в конце осени на ежегодном шоу Victoria's Secret.

Состоит коллекция из нескольких блоков: черного блока – минималистичного и сдержанного, моделей в леопардовой расцветке – как классической, так и цветной, а также купальников с акварельным принтом.

Из силуэтов самые популярные – это классические бикини на тонких веревочках и слитные купальники с высокими вырезами на бедрах.

Джерело: vogue.ua