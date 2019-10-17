Зинченко сделал предложение своей девушке на НСК Олимпийский



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instagram.com/zinchenko_96

Судя по цвету коробочки, кольцо может быть от Tiffani

Полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко решился на самый ответственный шаг в жизни каждого мужчины.

На НСК Олимпийский, где несколькими днями ранее национальная сборная Украины обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020, Александр Зинченко сделал предложение руки и сердца своей девушке Владе Щегловой.

instagram.com/zinchenko_96

Украинский футболист подготовил невероятный букет из белых и красных роз для Влады, которая согласилась стать женой Александра.

«Самое главное «ДА» в моей жизни», - подписал фотографию Зинченко в своем Instagram.

Напомним, ранее Александр и Влада уже намекали на предстоящую свадьбу. Девушка опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце правой руки.

Джерело: isport.ua