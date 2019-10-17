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    Зинченко сделал предложение своей девушке на НСК Олимпийский

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    Зинченко сделал предложение своей девушке на НСК Олимпийский
    instagram.com/zinchenko_96

    Судя по цвету коробочки, кольцо может быть от Tiffani

    Полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко решился на самый ответственный шаг в жизни каждого мужчины.

    На НСК Олимпийский, где несколькими днями ранее национальная сборная Украины обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020, Александр Зинченко сделал предложение руки и сердца своей девушке Владе Щегловой.

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    instagram.com/zinchenko_96

    Украинский футболист подготовил невероятный букет из белых и красных роз для Влады, которая согласилась стать женой Александра.

    «Самое главное «ДА» в моей жизни», - подписал фотографию Зинченко в своем Instagram.

    Напомним, ранее Александр и Влада уже намекали на предстоящую свадьбу. Девушка опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце правой руки.

    Джерело: isport.ua

    Манчестер фотография Instagram
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