Телеведущий Сергей Притула поссорился с женой из-за сказки



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Притула рассказал дочке на ночь кровавую сказочку

Телеведущий Сергей Притула поссорился с женой из-за сказки, которую он рассказал на ночь своей дочке. Видеообращение он разместил в Facebook.

«Укладывал дочь спать, она попросила рассказать сказочку. Вот я и придумал историю о принцессе, упираясь на свои знания в ее любимых персонажах. Жена упрекает, что я уничтожил в своей сказке всех любимцев ребенка. Рассудите нас», - попросил своих подписчиков Притула.

«Жила на свете красивая принцесса, все при ней — платье, прическа, ленточки в волосах. Однажды она игралась, к ней подошла злая волшебница и угостила принцессу яблоком. Лакомство колдунья отобрала у непослушного слоненка, который лез на дерево и чуть не сломал его. Животное волшебница продала в рабство — сейчас слоненок вырос и катает туристов в Таиланде. Яблоко оказалось на самом деле проклятым. Колдунья строго приказала принцессе съесть только половину фрукта, однако она ослушалась и скушала целое яблоко. После этого у нее заболел живот — принцесса просидела на горшке 33 года. Врачи пытались излечить больную, но не смогли. Король пообещал отдать половину царства тому, кто вылечит его дочь. Как-то к королю пришла свинка Пеппа и предложила вылечить принцессу, но для этого ее должен поцеловать брат Пеппы Джордж. Король согласился — принцессу удалось вылечить. Но вместо награды, король заколол обеих свинок к праздничному столу на Пасху».

Подписчики Притулы поддержали автора сказки и посмеялись над ней.

«Я извиняюсь, а куда именно Джордж поцеловал принцессу, что она так быстро вылечилась?», - написала одна из пользователей.

Некоторые поклонники телеведущего осудили его юмор.

«Сказка жесть. Для компании, под бокал чего-то. Ребенку такого точно не рассказала бы», - отметила под видео Наталья.

Джерело: kp.ua