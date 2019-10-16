Сеть хохочет из фотографий с певцом Джастином Бибером, который падает с моноцикла



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popcornnews.ru

Канадский поп и R&B исполнитель Джастин Бибер упал при попытке научиться кататься на моноцикле неподалеку от своего дома в Беверли-Хиллз (Калифорния) и стал звездой сети

Сеть хохочет из фотографий с певцом Джастином Бибером, который падает с моноцикла, и публикует фотожабы.

Таблоиды опубликовали сделанные папарацци снимки, на которых певец падает с одноколесного велосипеда. В СМИ предполагают, что Бибер учился кататься на моноцикле для своего нового клипа.

Поклонники также незамедлительно отреагировали на приключения Бибера:

«Только представьте: увидеть падающего с моноцикла Джастина Бибера вживую. Не знаю, что бы я сделала».

Другие пользователи предполагают в комментариях, что певец просто увидел свою бывшую девушку, Селену Гомес.

Как бы то ни было, хорошо, что падение не закончилось травмами, ― а фанаты, возможно, скоро смогут посмотреть новый клип с Бибером на моноцикле.

Джерело: tsn.ua