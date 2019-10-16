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    Сеть хохочет из фотографий с певцом Джастином Бибером, который падает с моноцикла

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    Сеть хохочет из фотографий с певцом Джастином Бибером, который падает с моноцикла
    popcornnews.ru

    Канадский поп и R&B исполнитель Джастин Бибер упал при попытке научиться кататься на моноцикле неподалеку от своего дома в Беверли-Хиллз (Калифорния) и стал звездой сети

    Сеть хохочет из фотографий с певцом Джастином Бибером, который падает с моноцикла, и публикует фотожабы. 

    Таблоиды опубликовали сделанные папарацци снимки, на которых певец падает с одноколесного велосипеда. В СМИ предполагают, что Бибер учился кататься на моноцикле для своего нового клипа.

    Поклонники также незамедлительно отреагировали на приключения Бибера:

    «Только представьте: увидеть падающего с моноцикла Джастина Бибера вживую. Не знаю, что бы я сделала».

    Другие пользователи предполагают в комментариях, что певец просто увидел свою бывшую девушку, Селену Гомес. 

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    Как бы то ни было, хорошо, что падение не закончилось травмами, ― а фанаты, возможно, скоро смогут посмотреть новый клип с Бибером на моноцикле.

    Джерело: tsn.ua

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