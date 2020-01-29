Злата Огневич похвасталась стройной талией (фото)



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Злата Огневич отправилась на Бали, откуда уже успела опубликовать горячие фото

Обычно артистка выбирает солнечный Таиланд. Однако в 2020 году Злата Огневич поддалась тревел-трендам и отправилась на популярный среди звездных отдыхающих остров Бали.

«Наверное, это невозможно, настолько они разные по внутренним ощущением! Внешне – многое напоминает Таиланд. А вот по глубине – пока Бали на первом месте! Здесь столько гармонии, силы, величия природы», – написала Злата Огневич, поделившись эффектным кадром.

Певица уже успела понежиться на пляже, а в сети появились ее курортные фото в купальниках. Перед камерой она появилась в раздельных пляжных нарядах черного и красного цветов, поэтому все сторонники могли увидеть идеальную фигуру Златы Огневич.

Не боится артистка и заниматься экстремальными видами спорта. Злата Огневич впервые в жизни стала на доску для серфинга и не сдерживала своих эмоций после дебютного занятия с тренером.

«Ааа! Первый урок серфинга! Эмоций – океан! Это такие кайфовые ощущения, нужно иметь очень сильное тело и ноги, отключать мозг от страха и слушать волны! А еще – знание йоги пригодилось. Мой коуч сегодня терпеливый», – поделилась Злата Огневич, опубликовав эффектный кадр.