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    Фото

    Злата Огневич похвасталась стройной талией (фото)

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    Злата Огневич похвасталась стройной талией (фото)

    Злата Огневич отправилась на Бали, откуда уже успела опубликовать горячие фото

    Обычно артистка выбирает солнечный Таиланд. Однако в 2020 году Злата Огневич поддалась тревел-трендам и отправилась на популярный среди звездных отдыхающих остров Бали.

    «Наверное, это невозможно, настолько они разные по внутренним ощущением! Внешне – многое напоминает Таиланд. А вот по глубине – пока Бали на первом месте! Здесь столько гармонии, силы, величия природы», – написала Злата Огневич, поделившись эффектным кадром.

    Певица уже успела понежиться на пляже, а в сети появились ее курортные фото в купальниках. Перед камерой она появилась в раздельных пляжных нарядах черного и красного цветов, поэтому все сторонники могли увидеть идеальную фигуру Златы Огневич.

    Не боится артистка и заниматься экстремальными видами спорта. Злата Огневич впервые в жизни стала на доску для серфинга и не сдерживала своих эмоций после дебютного занятия с тренером.

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    Злата Огневич похвасталась стройной талией (фото)
    Злата Огневич похвасталась стройной талией (фото)
    Злата Огневич похвасталась стройной талией (фото)
    Злата Огневич похвасталась стройной талией (фото)
    Злата Огневич похвасталась стройной талией (фото)
    Злата Огневич похвасталась стройной талией (фото)
    Злата Огневич похвасталась стройной талией (фото)

    «Ааа! Первый урок серфинга! Эмоций – океан! Это такие кайфовые ощущения, нужно иметь очень сильное тело и ноги, отключать мозг от страха и слушать волны! А еще – знание йоги пригодилось. Мой коуч сегодня терпеливый», – поделилась Злата Огневич, опубликовав эффектный кадр.

    знаменитости фотография певица Таиланд Злата Огневич
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