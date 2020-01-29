Светлана Лобода в микробикини демонстрирует идеальную фигуру: горячее видео



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37-летняя Светлана Лобода похвасталась своим долгожданным отдыхом в Мексике

Звезда записала видео, позируя перед камерой в откровенном образе

37-летняя певица Светлана Лобода наслаждается отпуском на берегу океана в Мексике. Лобода была в микробикини золотого цвета. Исполнительница призналась, что ей нравится быть возле воды и она хотела бы в будущем приобрести недвижимость на побережье. «И пусть весь мир подождет. Хочу жить возле океана», — заявила Светлана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 28 Янв 2020 в 3:20 PST

Подписчики восторженно отреагировали на видео кумира. Многие в шутливой манере сообщили, что были бы рады жить по соседству с любимой артисткой.

«Мы все хотим жить у океана, а вдоль берега чтобы Лобода гуляла. По‑моему, идеально», «Ну как можно быть такой идеальной?», «Фигура просто огонь», «Женщина — мечта», «Афродита», «Что-то как-то жарко стало», — прокомментировали фолловеры.