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    Шоу-биз

    Светлана Лобода в микробикини демонстрирует идеальную фигуру: горячее видео

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    <p>37-летняя Светлана Лобода похвасталась своим долгожданным отдыхом в Мексике</p> <div></div> - Светлана Лобода в микробикини демонстрирует идеальную фигуру: горячее видео

    37-летняя Светлана Лобода похвасталась своим долгожданным отдыхом в Мексике

    Звезда записала видео, позируя перед камерой в откровенном образе

    37-летняя певица Светлана Лобода наслаждается отпуском на берегу океана в Мексике. Лобода была в микробикини золотого цвета. Исполнительница призналась, что ей нравится быть возле воды и она хотела бы в будущем приобрести недвижимость на побережье. «И пусть весь мир подождет. Хочу жить возле океана», — заявила Светлана.

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    Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

    Подписчики восторженно отреагировали на видео кумира. Многие в шутливой манере сообщили, что были бы рады жить по соседству с любимой артисткой.

    «Мы все хотим жить у океана, а вдоль берега чтобы Лобода гуляла. По‑моему, идеально», «Ну как можно быть такой идеальной?», «Фигура просто огонь», «Женщина — мечта», «Афродита», «Что-то как-то жарко стало», — прокомментировали фолловеры.

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    Светлана Лобода в микробикини демонстрирует идеальную фигуру: горячее видео
    Светлана Лобода в микробикини демонстрирует идеальную фигуру: горячее видео
    Светлана Лобода в микробикини демонстрирует идеальную фигуру: горячее видео
    Светлана Лобода в микробикини демонстрирует идеальную фигуру: горячее видео
    Светлана Лобода в микробикини демонстрирует идеальную фигуру: горячее видео
    Светлана Лобода в микробикини демонстрирует идеальную фигуру: горячее видео

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