  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Звезда «Вечернего Квартала» разделась на пикантном фото

    • Розсилка
    Звезда «Вечернего Квартала» разделась на пикантном фото

    Многие ожидали увидеть Товстолес без всего лишнего

    Актриса и модель Товстолес Лера показала откровенные фото и новое сексуальное белье от Victoria's Secret.

    Товстолес Лера разделдась до белья и сверкнула грудью в крошечной комбинации в Instagram.

    «О чем мечтают девушк ? Сесть мужику на лицо и закрыть ему рот. Сори. Но мы должны быть Boss-Bitch, чтобы быть на высоте) и вообще бороться за свое право быть любимыми и важными в этом мире. Никто кроме вас не установит допустимые границы и тд. Сейчас быть слабой женщиной преступление, это наше время, Дамы!А ещё классно выглядеть для себя!Нашла новый брэндовый магазин одежды, их страничка не раскручена, но работают они давно. Низкие цены и большой выбор одежды, белья, сумок, обуви. Зацени мой гольф от Massimo dutti и белье от Victoria's Secret. Прекрасный Расковский Юрий сделал эти секси фотки ) Какая фотка нравится больше всего ? 1? 2? 3? 4?», - пишет Товстолес.

    На четырех фото она соблазнительно позирует, постепенно раздеваясь, так что получается стриптиз-фотосет.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Звезда «Вечернего Квартала» разделась на пикантном фото
    Звезда «Вечернего Квартала» разделась на пикантном фото
    Звезда «Вечернего Квартала» разделась на пикантном фото
    Звезда «Вечернего Квартала» разделась на пикантном фото
    Звезда «Вечернего Квартала» разделась на пикантном фото

    На последних двух фото Товстолес позирует в лифчике и трусиках-ниточках, которые видны под спущенными штанами. Так что поклонники пришли в восторг от стройной фигуры Товстолес, плаского живота и соблазнительных форм.

    знаменитости фотография актриса модель Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ