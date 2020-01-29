Звезда «Вечернего Квартала» разделась на пикантном фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Многие ожидали увидеть Товстолес без всего лишнего

Актриса и модель Товстолес Лера показала откровенные фото и новое сексуальное белье от Victoria's Secret.

Товстолес Лера разделдась до белья и сверкнула грудью в крошечной комбинации в Instagram.

«О чем мечтают девушк ? Сесть мужику на лицо и закрыть ему рот. Сори. Но мы должны быть Boss-Bitch, чтобы быть на высоте) и вообще бороться за свое право быть любимыми и важными в этом мире. Никто кроме вас не установит допустимые границы и тд. Сейчас быть слабой женщиной преступление, это наше время, Дамы!А ещё классно выглядеть для себя!Нашла новый брэндовый магазин одежды, их страничка не раскручена, но работают они давно. Низкие цены и большой выбор одежды, белья, сумок, обуви. Зацени мой гольф от Massimo dutti и белье от Victoria's Secret. Прекрасный Расковский Юрий сделал эти секси фотки ) Какая фотка нравится больше всего ? 1? 2? 3? 4?», - пишет Товстолес.

На четырех фото она соблазнительно позирует, постепенно раздеваясь, так что получается стриптиз-фотосет.

На последних двух фото Товстолес позирует в лифчике и трусиках-ниточках, которые видны под спущенными штанами. Так что поклонники пришли в восторг от стройной фигуры Товстолес, плаского живота и соблазнительных форм.