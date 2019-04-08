Ежевечерний бокал вина увеличивает риск инсульта



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Авторы этого исследования опровергли миф о пользе умеренного употребления алкоголя

Исследователи из Оксфордского университета в ходе наблюдений более чем за 500 000 человек окончательно опровергли миф о том, что умеренное употребление спиртных напитков защищает здоровье. Они выяснили, что если люди каждый вечер употребляют один или два алкогольных напитка, то это существенно увеличивает риск развития инсульта. В следующие 10 лет их жизни эта опасность вырастает на 10 -15%, а при выпивание 4 алкогольных напитков - на 35%.

На протяжении многих лет эксперты выдвигали предположения о том, что умеренные дозы спиртных напитков производят защитное воздействие. Проводились исследования, которые показывали, что при ежедневном употреблении бокала вина или кружки пива риск инфарктов и инсультов снижается. Однако критики постоянно подчеркивали, что у этих исследований имеется изъян - в них участвовали алкоголики, выбравшие трезвость, или люди, которые вообще никогда не употребляли спиртных напитков из-за каких-либо проблем со здоровьем. Именно поэтому по результатам исследования и делались выводы о том, что умеренное употребление спиртного снижает риск инфарктов и инсультов сильнее, чем полная трезвость.

В ходе новые исследования данной изъян был устранен. Ученые использовали генетическую информацию по большому количеству китайцев, которые в силу наследственности вообще не могли употреблять спиртных напитков. Из-за генов их организм не мог очищаться от токсического побочного продукта алкоголя, что вызывало тяжёлые симптомы. Исследователи проверили гены этих людей в 10 регионах Китая, а затем проследили за их употреблением алкоголя. Также в наблюдениях приняли участие люди, которые не имели этой генетической аномалии и могли свободно употреблять спиртные напитки.Наблюдения показали, что умеренное употребление алкоголя ощутимо увеличивает риск инсульта, по сравнению с полной трезвостью.

Джерело: Medikforum.ru