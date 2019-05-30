Ощущение смысла жизни помогает увеличить её продолжительность



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Новое исследование продемонстрировало, что имеющие выраженный смысл жизни люди живут дольше

Такие люди чаще посещают врачей, больше общаются и обладают полезными для здоровья привычками.

Американские ученые из Университета Мичигана в ходе наблюдений с участием почти 7 000 человек пришли к выводу о том, что каждый из нас может заметно сократить риск преждевременной смерти. Для этого нужно всего-лишь иметь выраженный смысл жизни. Оказалось, что люди, которые этим смыслом обладают, живут дольше. Во-первых, потому, что их жизнь является более осмысленной и важной для них, а это имеет определяющее значение. Во-вторых, такие люди чаще посещают медиков, имеют более широкий круг общения и придерживаются здоровых привычек.

Более того, оказалось, что имеющие смысл жизни люди даже лучше и быстрее восстанавливаются после инсультов. Наблюдения ученых показывают, что широкое внедрение понятия смысл жизни, как культурного феномена, в медицинскую и общественную практику, позволяет добиться выдающихся результатов. К примеру, эта культура распространена в Японии, где существует философия икигай - собственное предназначение в жизни. Этой культуре люди следуют от рождения и до смерти.

Впрочем, данное исследование касалось людей старше 50 лет. Вполне возможно, что среди молодых людей результаты будут другими. Наконец, смысл жизни - это разное понятие для каждого человека. Для кого-то он заключается в семье, для кого-то в работе или в каких-то благотворительных проектах. Некоторые люди обретают смысл жизни в религии.

Джерело: Medikforum.ru