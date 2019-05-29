Брак помогает мужчинам жить дольше, но сокращает жизнь женщинам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Судя по всему, самыми счастливыми людьми являются одинокие и бездетные представительницы прекрасного пола. А вот мужчинам семейная жизнь явно идёт на пользу

Ученые из Лондонской школы экономики во главе с профессором Полом Долланом подготовили книгу на основе масштабных исследований, которые показали, что семейная жизнь не обладает одинаковой пользой или одинаковым вредом для всех людей. Выяснилось, что мужчины, вступающие в брак, могут рассчитывать на увеличение средней продолжительности жизни. Семейная жизнь позволяет им совершать меньше рискованных поступков, зарабатывать больше денег и более внимательно относиться к собственному здоровью. А вот у женщин ситуация прямо противоположная.

В частности, если до начала семейной жизни женщины находились на диете и следили за своей фигурой, то после они часто не имеют времени и сил на все это, и особенно после рождения детей. Самой счастливой и здоровой подгруппой среди населения оказались женщины, которые никогда не вступали в брак и не рожали детей. Впрочем, профессор Доллан подчеркивает, что состоящие в браке люди более «счастливы», чем другие суп группы населения, но только в том случае, если опросы об уровне счастья проводятся в присутствии обоих супругов. Если же начинают опрашивать супругов поодиночке, то статистика оказывается вовсе не такой радужной.

Это далеко не первое исследование, показывающее положительное влияние семейной жизни на здоровье мужчин. Ученые и раньше приходили к выводу о том, что жёны более внимательно относятся к здоровью своих супругов, чем мужчины сами по себе. Женщины подталкивают мужей на приемы к врачам в случае ухудшения здоровья , призывая их не затягивать с получением лечения.

Джерело: Medikforum.ru