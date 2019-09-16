«Полезная программа» на «Интере»: как выбрать лучшие яблоки?

Какие полезные микроэлементы содержатся в яблоках? Могут ли фрукты, считающиеся источником витаминов, ухудшать состояние нашего здоровья?

Во вторник, 17 сентября, в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа», посвященный яблокам. Зрители узнают, как разобраться в различных сортах яблок, научатся выбирать полезные и качественные плоды и поймут, как цвет и вкус яблока влияют на здоровье.

Француженки считают, что женщина должна съедать в день 2 яблока: одно для здоровья, второе – для красоты. А наши бабушки говорят: «Ешь одно яблоко в день - и врач тебе не нужен». Актуальны ли эти пословицы сегодня? Какие полезные микроэлементы содержатся в яблоках? Могут ли фрукты, считающиеся источником витаминов, ухудшать состояние нашего здоровья?

«В яблоках много целебных свойств, но не всегда они приносят нам пользу, – заверяет эксперт «Полезной программы», врач-диетолог Александр Кущ. – Яблоки могут активизировать выработку желудочного сока, вызывать тяжесть и метеоризм, повышать кислотность и увеличивать аппетит. Поэтому людям, страдающим повышенной кислотностью, лучше использовать запеченные яблоки, чтобы избежать проблем с желудком. Включая фрукты в рацион питания, помните об их особенностях: в зеленых яблоках больше клетчатки, которая снижает чувство голода, красные – тяжелее для пищеварения, желтые особенно богаты пектином, а в яблоках с розовой мякотью больше антиоксидантов».

Правда ли, что яблоки нельзя есть на голодный желудок? Из каких плодов лучше готовить варенье? Что можно сделать из яблок, если они начали портиться? Можно ли с их помощью похудеть? И как сделать омолаживающую яблочную маску для лица? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: автор сюжетов проекта Вера Борсук; врач-диетолог Александр Кущ; эксперт в области защиты прав потребителей Ольга Котехова; директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева; шеф-кондитер Марина Иванченко. Разобраться в полезных свойствах яблок помогут звездные гости проекта – ведущий программы «Свідок» на НТН Павел Прядко и певица Карина Плай.

«Всегда пользовался правилом: «Если хочешь есть – съешь яблоко, если не хочешь яблока, значит, не хочешь есть», – рассказывает Павел Прядко. – В детстве не слезал с яблони, а сейчас потребляю гораздо меньше фруктов: чувство тяжести в желудке мешает работать. «Полезная программа» помогла разобраться, почему это происходит: мне лучше потреблять яблоки в запеченном виде. Буду и дальше смотреть ток-шоу. Советы экспертов о том, как выбирать те или иные продукты, которые каждый день присутствуют на нашем столе, очень актуальны».

«Программа не просто полезная, она необходима для нас, – дополняет Карина Плай. – Люди теряются в обилии информации о продуктах. И эта информация не всегда полная и правдивая. В ток-шоу «Полезная программа» продукт тестируют и показывают с разных сторон, чтобы четко понимать, как его употреблять и как правильно выбирать. Я, например, не знала, что яблоки нельзя есть сразу после приема пищи. А еще поняла, какие яблоки лучше есть во время диеты. Теперь понимаю, что в зеленом «Симиренко» – 37 ккал, а в красном сорта «Гала» – 54 ккал. Есть же разница!»