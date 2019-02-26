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    Здоровье

    Ученые назвали самый депрессивный возраст

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    Ученые назвали самый депрессивный возраст

    Американские ученые исследовали такое чувство, как одиночество, при этом был установлен период, во время которого оно особенно обострено

     В Калифорнийском университете (США) изучили одиночество и возраст, в котором оно переживается максимально болезненно.  В ходе наблюдений за добровольцами эксперты обнаружили ряд закономерностей. Оказалось, что в жизни каждого человека существуют определенные кризисные периоды, во время которых он более подвержен упадочным настроениям и ощущению одиночества.

    Вопреки разнообразным стереотипам, самым депрессивным возрастом ученые называют 25-30 лет. Именно в это время происходят первые глубокие кризисы, связанные с одиночеством. Молодежь ощущает разлад в выборе жизненного пути, относительно грядущих перспектив, и, конечно же, личной жизни. Следующий «опасный» этап – 50-летний возраст, в это время у большинства людей взрослеют и заводят собственные семьи дети, возможно, это влияет на восприятие социальной роли в обществе. Также добавляется разочарованность по поводу неоправданных надежд, обеспокоенность из-за обострения многих недугов.

    И третий, самый депрессивный возраст начинается по достижению 80-летнего возраста. Преклонный возраст сопровождается не только ухудшением состояния здоровья, старением и истощенностью организма, но и потерей близких. Угнетенность только вредит организму, истощая иммунную систему.

    Спастись от груза чувств поможет, уверены эксперты, общительность. Поддержание контактов с другими людьми, вовлеченность в общественную жизнь способны возвратить чувство уверенности, нужности человека и его социальном значении.

    Джерело: Medikforum.ru

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