Ученые назвали полезные свойства фасоли



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Фасоль - очень полезный продукт. Она обладает высокой питательной ценностью, и ее употребление связано с оздоровительными эффектами

Специалисты в области здорового питания назвали шесть причин, объясняющих, почему нужно обязательно есть фасоль:

Учеными из США было установлено, что ежедневное употребление всего 120 граммов фасоли способно дать 10%-ное снижение уровня холестерина в крови примерно за месяц. Этот эффект обусловлен высоким уровнем содержания пищевых волокон.

Спасает от запоров.

Фасоль на 20% состоит из нерастворимой клетчатки – лучшего чистильщика кишечника. Если обзавестись привычкой есть фасоль, это не только спасает от запоров, но и дает эффект профилактики опухолей в толстой и прямой кишке.

Снижает давление.

Фасоль содержит калий и магний. Добавление калия в рацион может снизить задержку натрия и помочь восстановить артериальное давление до нормы. Магний, также присутствующий в фасоли, помогает этому. Также в состав фасоли входит фолиевоая кислота, недостаток которой связан с повреждениями стенок сосудов, развитием атеросклероза и той же гипертонии.

Фасоль нужно обязательно есть людям, страдающим от пониженного гемоглобина, железодефицитной анемии. Этот продукт – чемпион по содержанию железа: если в мясе его содержится приблизительно 3 мг, то в фасоли – более 10 мг железа на 100 г продукта.



Омолаживает.

Хотите выглядеть молодо, приучите себя есть фасоль. Ее употребление способствует выработке белка коллагена, благодаря которому кожа выглядит гладкой и упругой.

Потребление фасоли не только помогает худеть без дополнительных усилий, но и предотвращает набор веса в дальнейшем. Фасоль богата изофлавонами - веществами, которые оздоровляют кишечник, способствуя росту полезных бактерий в составе его микрофлоры. Это обеспечивает не только эффект похудения, но и в целом укрепляет иммунитет.

Джерело: Medikforum.ru