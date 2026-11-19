Український фільм «Тіні забутих предків» режисера Сергія Параджанова увійшов до престижної колекції американського кінодистриб'ютора The Criterion Collection. Стрічку, зняту понад 60 років тому, випустили у відреставрованому форматі 4K UHD та на Blu-ray із новими англійськими субтитрами. Спеціально для цього видання вступ до фільму записав відомий американський режисер Мартін Скорсезе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт The Criterion Collection.

Реставрацію картини здійснили за участі World Cinema Project фонду The Film Foundation, заснованого Мартіном Скорсезе. Проєкт займається збереженням і відновленням визначних творів світового кінематографа.

До спеціального видання увійшли не лише відреставрована версія стрічки, а й додаткові матеріали, присвячені її створенню та творчості Сергія Параджанова.

Зокрема, глядачі отримали можливість переглянути інтерв'ю з Ларисою Кадочниковою, яка зіграла головну жіночу роль, прослухати аудіокоментар історика Джошуа Ферста та ознайомитися з есе кінокритикині Кармен Ґрей.

Також до колекційного видання включили документальний фільм «Бузковий вітер Параджанова» режисера Алі Хамраєва, створений у 2025 році, та короткометражну стрічку Shadowsur 2026 року.

«Тіні забутих предків» – екранізація однойменної повісті українського письменника Михайла Коцюбинського. Картину зняли 1964 року на Київській кіностудії імені Олександра Довженка.

Фільм розповідає трагічну історію кохання Івана Палійчука та Марічки Гутенюк, представників двох гуцульських родин, які тривалий час ворогували. Через подібність сюжету історію часто порівнюють із трагедією Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєтта», однак події розгортаються серед карпатських краєвидів і гуцульських традицій.

Роль Івана виконав Іван Миколайчук, який згодом став одним із найвідоміших українських акторів і режисерів. Цікаво, що спочатку Параджанов сумнівався в його кандидатурі, вважаючи, що зовнішність актора не зовсім відповідає образу ліричного героя. Проте згодом режисер змінив свою думку.

Марічку зіграла Лариса Кадочникова, для якої участь у стрічці стала однією з найвизначніших робіт у кінематографі.

«Тіні забутих предків» здобули широке міжнародне визнання. За наведеними даними, картина отримала 39 міжнародних нагород, зокрема 28 фестивальних призів, серед яких 24 гран-прі, у 21 країні.

Стрічка також відіграла важливу роль у розвитку українського поетичного кіно. Її вихід став помітною подією для покоління українських митців-шістдесятників, які прагнули відійти від радянських мистецьких шаблонів.

Український літературний критик Іван Дзюба згадував про значення фільму для української культури:

«Як тут не нагадати про те, чим стали для мого покоління «Тіні забутих предків». Це було не просто свято українського мистецтва. Це було свято української душі. Підтвердження того, що Україна може стати естетичною і духовною величиною у світі. А отже – і величиною повною…»

За словами Дзюби, картина стала своєрідним творчим орієнтиром для цілого покоління українських режисерів, зокрема Юрія Іллєнка, Леоніда Осики, Бориса Івченка та Івана Миколайчука. Згодом цей напрям у кінематографі отримав назву «українське поетичне кіно».

Відновлення «Тіней забутих предків» відбулося за підтримки Національної кіностудії імені Олександра Довженка та The Film Foundation World Cinema Project. Завдяки включенню до колекції Criterion відреставрована українська кінокласика отримала спеціальне міжнародне видання з матеріалами, які знайомлять глядачів з історією створення стрічки та її культурним значенням.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у травні 2025 року стало відомо про повернення «Тіней забутих предків» Сергія Параджанова в український кінопрокат у відреставрованій версії. Покази приурочили до 60-річчя прем'єри стрічки, яка відбулася 1965 року в київському кінотеатрі «Україна».