Українець створив застосунок, який допомагає обрати кіно на вечір

«Зирк» підказує легальні платформи для перегляду, не має реклами й не потребує реєстрації

Український iOS-розробник Олексій Гуральник випустив безплатний застосунок «Зирк» (Zyrk) для iPhone, який пропонує один випадковий фільм після струшування смартфона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dev.ua.

Як працює «Зирк»

Користувач струшує смартфон або торкається віртуальної кульки на екрані й отримує рекомендацію з назвою, роком виходу, жанром і рейтингом фільму. Добірку формують із 1000 найкраще оцінених стрічок за рейтингом бази TMDB (The Movie Database). Фільми, які вже показали, повторно не випадають.

Рекомендації можна оцінювати за трьома варіантами:

«Влучно»;

«Ок»;

«Не моє».

На основі цих відповідей алгоритм поступово підлаштовується під вподобання користувача.

Окрема функція – блок «Де дивитися». Дані про легальні платформи в Україні застосунок бере із сервісу JustWatch. Сам «Зирк» кіно не транслює, піратського контенту в ньому немає.

Чому з'явився «Зирк»

Ідею проєкту Гуральник виношував понад 10 років. Натхненням стали ностальгія за часами телебачення, коли перегляд не потребував довгого вибору, і психологічна концепція, за якою надлишок варіантів ускладнює ухвалення рішень. Поштовхом до розробки стала поява дітей: вільних вечорів поменшало, а витрачати їх на гортання каталогів виявилося неефективним.

Візуальним образом «Зирку» стала чорна більярдна кулька-вісімка з фільму «Траса 60». Назва походить від українського слова «зирк», яке описує швидкий погляд.

Як створили застосунок

Розробка відбулася у вересні 2026 року. За даними Dev.ua, весь код проєкту написала нейромережа Claude, а Гуральник відповідав за ідею, рев'ю, формування беклогу та оптимізацію сторінки застосунку в App Store.

Застосунок написаний на Swift і SwiftUI та підтримує iOS 17 і новіші версії. Основні функції працюють без інтернету: каталог фільмів вбудований у код у вигляді файлу, який попередньо генерує окремий скрипт мовою Python із бази TMDB. Підключення до мережі потрібне лише для завантаження актуальних даних у блоці «Де дивитися».

Розпізнавання струшування розробник реалізував на основі фреймворку CoreMotion. Звукові ефекти рідини всередині віртуальної кульки синтезуються в реальному часі через AVAudioEngine, без готових аудіосемплів.

Скільки завантажень і що далі

«Зирк» з'явився в App Store 28 вересня 2026 року. За перші 2,5 тижня застосунок отримав понад 60 завантажень без платного просування й посів перші місця в українському App Store за запитами «що подивитися» та «випадковий фільм». Він доступний у 171 країні, підтримує українську й англійську мови.

Реліз версії 1.1 запланований на 10 листопада 2026 року. Вона отримає повну підтримку великих шрифтів і технології VoiceOver, яка допомагає незрячим і слабозорим користувачам.

У подальших планах розробника:

фільтри за жанрами;

підбір кіно під настрій користувача;

інтеграція з українськими стримінговими сервісами Megogo, Sweet.tv та «Київстар ТБ».

Базовий функціонал, за словами розробника, залишатиметься безплатним. Згодом у застосунку може з'явитися можливість добровільної підтримки автора: частину коштів спрямують на оплату API, решту – на донати для ЗСУ.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що навігатор «Орієнтир» від українських розробників посів перше місце в категорії «Навігація» в українському App Store. Головна перевага застосунку – здатність продовжувати навігацію навіть у разі втрати сигналу GPS.

До слова, розробник із Рівного створив власного голосового помічника «Олекса». Версію для Android його автор планує випустити в Google Play з початку листопада, а для App Store – ближче до Нового року.