Оскар-2027. Які фільми претендують на перемогу

Стрічки «Обсесія», «Діґґер» з Томом крузом та «Одіссея» з Меттом Деймоном є претендентами на Оскар-2027

До списку претендентів на Оскар увійшли стрічки, в яких грають зірки Голлівуду Том Круз, Зендея, Роберт Паттісон, То Голланд та інші

У березні 2027 року року відбудеться 99-та церемонія нагородження престижно кінопремії Оскар. Названо список фільмів, які мають значні шанси на перемогу. Серед них гучні прем'єри та хіти цього року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Los Angeles Times.

«Одіссея» (The Odyssey)

«Одіссея»

Жанр: епічна пригода, фентезі

Головні актори: Метт Деймон, Том Голланд, Енн Гетевей, Роберт Паттінсон, Зендея, Шарліз Терон, Лупіта Ніонго

Фільм «Одіссея» став цьогорічним бестселером. Стрічка розповідає історію про царя Ітаки Одіссея, який після Троянської війни вирушає в подорож додому. Однак ця дорога сповнена небезпечних пригод: на героя чекають міфічні істоти, боги та випробування, які стануть на його шляху до повернення до дружини Пенелопи й сина Телемаха.

Режисером і сценаристом стрічки став Крістофер Нолан. Головні ролі виконали зірки Голлівуду: Метт Деймон у ролі Одіссея, Том Голланд зіграв Телемаха, Енн Гетевей виконала роль дружини Пенелопи, а також у фільмі зіграли Роберт Паттінсон, Зендея, Шарліз Терон і Лупіта Ніонго.

«Чорна куля» (La Bola Negra)

«Чорна куля»

Жанр: драма

Головні актори: Гітаррікадельфуенте, Міґель Бернардо, Карлос Гонсалес, Пенелопа Крус, Гленн Клоуз

«Чорна куля» – це іспанська драма, яка розповідає про трьох чоловіків, чиї долі переплітаються в різні періоди історії Іспанії. Їх об’єднують любов, сімейні таємниці, сексуальність і боротьба за свободу. Хав’єр Кальво і Хав’єр Амброссі стали режисерами та сценаристами фільму. У стрічці грають такі актори, як Гітаррікадельфуенте, Міґель Бернардо, Карлос Гонсалес, Пенелопа Крус і Гленн Клоуз.

«Дикий кінь номер дев’ять» (Wild Horse Nine)

«Дикий кінь номер дев’ять»

Жанр: політичний трилер, чорна комедія

Головні актори: Джон Малкович, Сем Роквелл, Стів Бушемі, Том Вейтс, Паркер Поузі

Події стрічки розгортаються напередодні військового перевороту в Чилі 1973 року. За сюжетом агенти ЦРУ Кріс і Лі вирушають із Сантьяго на острів Пасхи. Під час подорожі вони зіштовхуються з політичними змовами, власним минулим та водночас знаходять нові знайомства.

Головні ролі дісталися акторам Джону Малковичу, Сему Роквеллу та Стіву Бушемі. Також у фільмі зіграли Том Вейтс і Паркер Поузі. Режисером та сценаристом виступив Мартін Мак-Дона.

«Обсесія» (Obsession)

«Обсесія»

Жанр: фільм жахів, трилер

Головні актори: Майкл Джонстон, Інде Наварретт, Купер Томлінсон, Меган Лоулесс, Енді Ріхтер

Фільм «Обсесія» став хітом та швидко завірусився в мережі. За сюжетом хлопець закохується у свою колегу, однак не сподівається отримати взаємність. Проте одного вечора його мрію здійснює нібито іграшкова паличка бажань. Однак цей вчинок матиме негативні наслідки для обох та перетворить кохання на одержимість.

Режисером і сценаристом виступив Керрі Баркер. Головні ролі виконали Майкл Джонстон та Інде Наварретт, яка здобула значну популярність після виходу стрічки. Також у фільмі зіграли Купер Томлінсон, Меган Лоулесс і Енді Ріхтер.

«Дюна: Частина третя» (Dune: Part Three)

«Дюна: Частина третя»

Жанр: наукова фантастика, пригоди

Головні актори: Тімоті Шаламе, Зендея, Флоренс П’ю, Ребекка Фергюсон, Аня Тейлор-Джой, Роберт Паттінсон, Хав’єр Бардем

Довгоочікуваний хіт розповідає про події, які розгортаються після того, як Пол Атрід став імператором. Герой стикається з наслідками власного правління, політичними змовами та загрозами, які можуть скинути його з власного трону.

Режисером стрічки є Дені Вільнев. Фільм має чимало відомих акторів. Головного героя та зірку фільму Пола Атріда зіграв Тімоті Шаламе. Акторка Зендея зіграла Чані, Флоренс П’ю – принцесу Ірулан. Також до касту приєдналися Ребекка Фергюсон, Аня Тейлор-Джой, Роберт Паттінсон і Хав’єр Бардем.

«Діґґер» (Digger)

«Діґґер»

Жанр: чорна комедія, драма

Головні актори: Том Круз, Різ Ахмед, Джон Гудмен, Сандра Гюллер, Майкл Стулбарг, Джессі Племонс

Фільм розкриває історію нафтового магната Діґґера Роквелла, якого грає Том Круз. Він став причиною початку масштабної екологічної катастрофи. Коли через буріння в Гренландії величезна крижана брила відколюється від льодовика й починає рухатися в бік Європи, виникає загроза повеней. Тож Роквелл намагається врятувати світ від катастрофи, до якої призвів сам.

Режисером стрічки є Алехандро Гонсалес Іньярріту. Сценарій написали Іньярріту, Александер Дінеларіс, Ніколас Джакобоне та Сабіна Берман. Головну роль виконав голлівудський актор Том Круз. Також у фільмі грають Різ Ахмед, Джон Гудмен, Сандра Гюллер, Майкл Стулбарг і Джессі Племонс.

«Проєкт «Аве Марія»» (Project Hail Mary)

«Проєкт «Аве Марія»

Жанр: наукова фантастика, пригоди

Головні актори: Раян Гослінг, Сандра Гюллер, Лайонел Бойс, Кен Леунг, Мілана Вайнтруб

Фільм розпочинається із сюжетної лінії, у якій учитель природничих наук Райленд Грейс прокидається на космічному кораблі за багато світлових років від Землі й не пам’ятає, як опинився там. Згодом він з’ясував, що має знайти спосіб зупинити процес, через який згасає Сонце. Тож від нього залежатиме виживання людства.

Режисерами фільму стали Філ Лорд і Крістофер Міллер. Сценарій створював Дрю Годдард. Головну роль виконав голлівудський актор Раян Гослінг. Також у фільмі зіграли Сандра Гюллер, Лайонел Бойс, Кен Леунг і Мілана Вайнтруб.

«Запрошення» (The Invite)

«Запрошення»

Жанр: комедія, драма

Головні актори: Едвард Нортон, Сет Роген, Олівія Вайлд, Пенелопа Крус

Сюжет фільму розгортається навколо подружньої пари. Їхні стосунки переживають кризу, тож одного дня вони запрошують сусідів на вечерю. Звичайна зустріч сусідів поступово перетворюється на низку незручних і несподіваних ситуацій, які змушують героїв переосмислити власні стосунки.

Комедію зняла режисерка Олівія Вайлд. До роботи над сценарієм приєдналися Рашида Джонс і Вілл Маккормак. Головні ролі дісталися акторам Едварду Нортону, Сету Рогену, Олівії Вайлд і Пенелопі Крус.

«Дебют» (The Debut)

«Дебют»

Жанр: комедія, музичний фільм

Головні актори: Джуліанна Мур, Пол Джаматті, Голлі Бейлі, Джессі Айзенберг

У центрі подій – сором’язлива домогосподарка Мона Фрідман, яка отримує невелику роль у театральній виставі. Вона настільки захоплюється акторством, що готова піти на все заради ролі.

Режисером та сценаристом стрічки є Джессі Айзенберг. У фільмі зіграли Джуліанна Мур, Пол Джаматті, Голлі Бейлі та Джессі Айзенберг.

«Штучний інтелект» (Artificial)

«Штучний інтелект»

Жанр: біографічна драма

Головні актори: Ендрю Гарфілд, Юра Борисов, Марк Райленс, Моніка Барбаро, Купер Гоффман

Драма розповідає про розвиток штучного інтелекту та технологічну індустрію. У центрі подій – Сем Альтман та Ілля Суцкевер, чиї професійні шляхи пов’язані зі створенням і розвитком технологій штучного інтелекту. Фільм розкриває питання відповідальності за технологічний прогрес у світі.

Фільм зняв режисер Лука Гуаданьїно. Сценаристом виступив Саймон Річ. Головні ролі виконали Ендрю Гарфілд, який зіграв Сема Альтмана, та Юра Борисов, який зіграв Іллю Суцкевера. Також у фільмі грають Марк Райленс, Моніка Барбаро та Купер Гоффман.

«Фйорд» (Fjord)

«Фйорд»

Жанр: психологічна драма

Головні актори: Себастіан Стен, Ренате Рейнсве, Ліза Карлед, Ліза Ловен Конгслі, Еллен Дорріт Петерсен, Генрикке Лунд-Ольсен, Ванесса Чебан, Крістіан Рубек, Торбйорн Гарр

За сюжетом румунсько-норвезька родина переїжджає до Норвегії, сподіваючись почати нове життя. Однак після знайомства із сусідами між родинами виникають конфлікти через різні погляди на виховання дітей, релігію тощо. Творцем фільму став румунський кінорежисер і сценарист Крістіан Мунджі. До акторського складу увійшли Себастіан Стен, Ренате Рейнсве, Ліза Карлед, Ліза Ловен Конгслі та інші.

«Ельсінор» (Elsinore)

«Ельсінор»

Жанр: біографічна драма

Головні актори: Ендрю Скотт, Олівія Колман, Біллі Пайпер, Джонні Флінн, Люк Томпсон

Біографічна драма розповідає про шотландського актора Ієна Чарлсона, який готується зіграти Гамлета в постановці Королівського національного театру. Попри тяжку хворобу, актор прагне вийти на сцену й виконати свою роль. Режисером стрічки є Саймон Стоун, сценаристом став Стівен Бересфорд. Головну роль виконав Ендрю Скотт. Також у фільмі зіграли Олівія Колман, Біллі Пайпер, Джонні Флінн і Люк Томпсон.

«Тусовщик» (Club Kid)

Club Kid

Жанр: комедійна драма

Головні актори: Джордан Ферстмен, Реджі Абсолом, Кара Делевінь, Дієго Кальва, Кірбі Гауелл-Баптист

У центрі сюжету – організатор вечірок у Нью-Йорку Пітер, який звик до безтурботного життя. Однак після того, як він дізнається про існування десятирічного сина, він змушений узяти на себе батьківські обов’язки, через що його життя перевертається догори дриґом.

Головним героєм фільму та водночас режисером стрічки став Джордан Ферстмен. До касту увійшли відомі актори Реджі Абсолом, Кара Делевінь, Дієго Кальва та Кірбі Гауелл-Баптист.

«Можливе кохання» (Possible Love)

«Можливе кохання»

Жанр: драма

Головні актори: Чон До Йон, Соль Кьон Гу, Чо Йоджон, Чо Ін Сон

У фільмі розгортається історія двох подружніх пар, які належать до абсолютно різних соціальних світів. Однак знайомство поступово розкриває їхні сімейні проблеми, приховані бажання та суперечності. Режисером та співавтором сценарію є Лі Чхан Дон. Головні ролі виконали Чон До Йон, Соль Кьон Гу, Чо Йоджон і Чо Ін Сон

«Джозефіна» (Josephine)

«Джозефіна»

Жанр: психологічна драма

Головні актори: Мейсон Рівз, Ченнінг Татум, Джемма Чан

Фільм розповідає про восьмирічну Джозефіну, яка стає свідком злочину в парку Ґолден-Ґейт. Побачене змінює її життя. Батьки намагаються допомогти дівчинці пережити це, водночас самі стикаючись із власними страхами. Режисеркою і сценаристкою фільму є Бет де Араухо. Головну роль виконала акторка Мейсон Рівз. Її батьків зіграли Ченнінг Татум і Джемма Чан.

Нагадаємо, 15 березня 2026 року у Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія нагородження кінопремії «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила переможців у 24 номінаціях. Ведучим церемонії був Конан О'Браєн, а в Україні подію коментував актор Олексій Гнатковський. «Главком» слідкував за церемонією нагродження та розповідав про всіх переможців Оскару-2026.